Los buenos ojos de un londinense

1. Restaurante Santerra. Está a dos manzanas de mi casa y, si pudiera, cenaría ahí cinco días a la semana. En su carta ofrecen mis croquetas de jamón preferidas, premiadas como las mejores del mundo en el último Madrid Fusión. Me fascina que haya un campeonato a la mejor croqueta. (General Pardiñas, 56).

2. Museo Thyssen-Bornemisza. Es mi museo favorito del mundo... y he estado en unos cuantos. En el Prado podrías perderte durante un año, mientras que este tiene unas dimensiones asumibles para recorrerlo. Mi pintura favorita se llama Mañana de Pascua, del pintor alemán Caspar David Friedrich. Me encanta que expongan desde obras antiguas hasta trabajos de David Hockney. (Paseo del Prado, 8).

3. Waycup Specialty Coffee. Está al lado de mi casa, es acogedor, con espacio para pocas personas y es un negocio familiar. Aunque pueden tardar cinco o siete minutos en preparar un capuchino, la espera merece la pena, es mucho más barato que Starbucks y la calidad es muy superior. Sus galletas son un auténtico milagro. (Juan Bravo, 27).

4. El Pavón Teatro Kamikaze. Me encanta Miguel del Arco, codirector artístico del teatro. Creo que es un auténtico genio como director, como escritor y dramaturgo. He visto muchas de sus producciones aquí y todas han sido fantásticas. Primero leo la obra en inglés, luego vengo y hago como que entiendo todos los diálogos y me río en los lugares correctos. La última que vi fue Ilusiones, dirigida por Del Arco. (Embajadores, 9).

5. La Central. Mi librería preferida: tienen libros en inglés y una cafetería maravillosa donde te puedes tomar un menú de tres platos por diez euros. Si vas a Londres y encuentras un menú de tres platos por diez libras corres el riesgo de morir envenenado. El personal es muy amable y suelen tener mis libros en el escaparate. (Postigo de San Martín, 8).

Libros, discos y conciertos James Rhodes (Londres, 1975) es pianista de música clásica y ha publicado varios discos y libros. En su último álbum, Fire on all sides, reinterpreta a clásicos. El músico, que se mudó a Madrid el año pasado, actúa en las Noches del Botánico el 13 de julio.

6. Auditorio Nacional. Tiene una acústica increíble y los mejores músicos del mundo actúan aquí, desde Bob Dylan hasta el pianista Grigory Sokolov. También es un lugar que huele un poco a Franco, con mujeres que visten el uniforme del barrio de Salamanca con sus abrigos de pieles y joyas y los hombres con esos extraños chalecos plumíferos sin mangas. (Príncipe de Vergara, 146).

7. El Retiro. Es un parque muy romántico, con el Palacio del Cristal, músicos callejeros tocando jazz, el estanque con las barcas... Y es tan grande que puedes pasarte horas caminado. Uno de mis hobbies favoritos es recorrerlo con mi cámara y descubrir rincones mientras saco fotos a trompetistas, hombres raros con biblias, patos o fuentes.

8. Calle de San Joaquín. Malasaña es una zona que me encanta. En esta calle que desemboca en la plaza de San Ildefonso puedes encontrar edificios y comercios maravillosos. Si fuera millonario compraría una casa ahí con un piano Steinway.

9. Casa Jaguar. Los mejores huevos Benedict de la capital. Cuando tengo un poco de morriña de este plato que comía a menudo en Londres vengo a este restaurante donde los sirven en un brunch impresionante. El personal tiene alma roquera y esa energía hace del sitio un lugar especial. (Caños del Peral, 9).

10. Carrefour de Conde de Peñalver. Lugares así no existen en Inglaterra. Es el Prado de los supermercados, la primera vez que fui no lo podía creer. Me quedé impactado por los olores, los colores y los productos frescos. Incluso te preparan el pescado. El único problema es que tienen demasiados productos envasados en plástico de manera innecesaria.