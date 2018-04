Flechazo en La Riviera

1. Plaza del Rey. Me vine a Madrid con 19 años y me fui a vivir a la calle Barquillo, justo a lado. Cuando no tenía nada que hacer pero quería bajar a la calle me iba a esa plaza donde he comido muchos pinchos de tortilla. Fue el primer sitio que sentí un poco mío cuando llegué a la capital.

2. Teatro Lara. Desde que llegué a Madrid empecé a ensayar el musical La llamada en este teatro. Estuve tres años haciendo la obra y ahora llevo un año haciendo La Pilarcita. Es mi segunda casa. No sé que va a pasar cuando tenga que hacer funciones en otro escenario, porque este me da mucha seguridad. (Corredera Baja de San Pablo, 15).

3. Plaza de Cascorro. Viví aquí ocho meses, era una zona que no conocía mucho y el último verano lo pasé ahí. Me enamoré del barrio, del Rastro y de los locales. Para mí, Cascorro es estar en la calle en verano. Dentro de la plaza recomiendo el bar Casa Amadeo y los caracoles que sirven.

4. El Rincón. Desde que vivo en Malasaña este es uno de los bares que más frecuento cuando quedo con mis amigos. Aquí se ha dado la casualidad de que he tenido tres primeras citas. Una salió muy mal y dos muy bien. Es mi amuleto del amor. El ambiente es tranquilo y discreto. (Espíritu Santo, 26).

5. Sala El Sol. Es donde más he salido de fiesta. Donde empecé a salir cuando llegué a Madrid y mi sitio favorito para salir a bailar con mis amigas. El que ha sido el portero hasta hace poco, Luis, se hizo amigo y me cuidaba mucho. Mi sitio favorito para bailar. (Jardines, 3).

6. La piscina de la Complutense. Soy de Barcelona y llevo cuatro veranos seguidos en Madrid. Casi todos mis amigos son estudiantes y vamos a esta piscina que me ha salvado los calurosos veranos. Me gusta el menú que sirven en el bar, que suele incluir gazpacho, ensaladas y platos veraniegos muy apetecibles. (Obispo Trejo, s/n).

7. Cine Capitol. Aquí he estrenado mis películas, como El Olivo o La llamada. Lo asocio a vivir muchos nervios, emoción y magia. La primera vez, con Promoción Fantasma, llegué a Madrid, pasé por delante con el taxi y le pedí que parara porque me hospedaba cerca. El taxista me comentó que se estrenaba una película y le dije que la del cartel era yo. Me dio vergüenza decirlo, pero también mucho orgullo.

8. Calle de la Luna. Donde comparto piso con mi amiga Gemma y mi gato Capitán. Es la zona donde realmente siento que se ha creado mi casa y mi hogar. De esta calle me gusta mucho el bar El Crack, que llevan unos amigos. Además, en la paralela viven Los Javis. Se ha creado un ambiente muy hogareño en el barrio con el que me siento muy a gusto.

9. Maricastaña. Este bar es importante porque durante todos los procesos de ensayo en el Teatro Lara es donde más he desayunado, he hecho parones para comer o tomar un café e incluso cuando ha venido mi familia de Barcelona les he traído a este sitio. Recomiendo la carta de desayunos. (Corredera Baja de San Pablo, 12).

10. La Riviera. He ido a muchos conciertos en esta sala y siempre me lo he pasado muy bien. Mis favoritos han sido los de Leiva y de Angus & Julia Stone. Allí me enamoré de mi última pareja y esa sala siempre me va a recordar a eso. (Paseo bajo de la Virgen del Puerto, s/n).