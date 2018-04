Los secretos de Carabanchel

1. Ermita de Santa María la Antigua. Soy andaluza, y cuando llegué a Madrid me llamó la atención. Luego descubrí que es la única mozárabe de la ciudad, y la más antigua (del siglo XII), pero como está en Carabanchel, nadie la conoce. Dentro tiene un pozo romano y pinturas del XIII y del XIV, pero ahora ya no se puede entrar porque está en peligro de derrumbe. Es una maravilla pero necesita una rehabilitación. (Monseñor Oscar Romero, 92).

2. Parque de las cruces. Carabanchel está lleno de parques, es una zona muy verde. Por este parque enorme suelo andar todos los días, es el pulmón del barrio. Una, vez un abuelo me dijo que una pata acababa de tener 12 patitos y se iban a morir de calor en verano; los trasladé a otra zona y los estuve mucho tiempo cuidándolos. Le tengo mucho cariño a ese parque.

3. Madrid Río. Me gusta caminar por aquí fijándome en todos los puentes, los de la derecha son los modernos y los de la izquierda son los históricos; unos llegan hasta el Matadero y los otros a Príncipe Pío. Te hacen levantar la vista del río, y eso me gusta. Cada día ando unos diez kilómetros y esta es una de mis zonas preferidas para hacerlo.

4. Calle de Martín de los Heros. Están los cines Renoir y los Golem, a los que voy mucho, y luego hay muchos bares muy distintos, algunos con terraza, también un restaurante japonés que me encanta y una librería muy cuca. Es una calle muy entrañable.

5. Matadero. Es un espacio increíble, me gusta la Cineteca y su cine alternativo, las salas de teatro, las plazas, la estructura del edificio en sí, que es muy bonito, con el ladrillo visto y parecido a como era antes. Parece que te vas a encontrar una vaca colgada. Cada vez que voy encuentro exposiciones de gente joven, o un recital o un concierto. (Plaza de Legazpi, 8).

6. Real Jardín Botánico. Me encanta ver cómo cambian los colores con cada estación. Es un jardín muy cuidado, con especies muy extrañas, y me gusta hablar con los jardineros, que le ponen muchísimo cariño y se saben la historia de cada flor y cada árbol. Da igual en la época que vayas, siempre hay algo que te sorprende. Cuando estoy triste o de bajón, me sube mucho el ánimo pasear por aquí. (Plaza de Murillo, 2).

7. Restaurante El Imparcial. Es un antiguo palacio que han convertido en un restaurante acogedor, pero sin perder la esencia de esos palacios del XVII de la zona. Es un sitio muy agradable, muy bonito, ideal para una comida de trabajo. No hay que perderse la ensalada de salmón con aguacate, está deliciosa. (Duque de Alba, 4).

8. Jardín del Príncipe de Anglona. Cuando viví en La Latina, era un jardín que casi nadie conocía. Ahora se conoce más, pero mantiene su magia. Se puede ver la calle a través de unas celosías y, enfrente, hay una torre de iglesia que es un antiguo minarete. Me recuerda mucho a Granada, como si fuera un Generalife en miniatura. (Plaza de la Paja, 6).

9. Teatro del Barrio. Es una de las salas de Madrid que más me gustan. Están demostrando que con otro tipo de gestión —son una cooperativa— se pueden hacer las cosas bien. Son reivindicativos, cultos, presentan proyectos sociales y apuestan por el barrio. (Zurita, 20).

10. Colonia de la Prensa. Una colonia modernista poco conocida en Carabanchel por la que a veces paseo. Algunas casas han desaparecido, pero las que quedan en pie merecen la pena: una de tipo egipcio, otra austriaca, otra árabe... con unos jardines históricos maravillosos. (Rodríguez Lázaro, 2).