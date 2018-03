Un bar de menú con Schubert

1. Biblioteca Municipal Eugenio Trías. Vivo muy cerca y voy de vez en cuando. El edificio está dentro del parque del Retiro y me encanta, es un sitio maravilloso. Cuando estoy atascado con un guión me gusta venir aquí y mirar por sus ventanales y luego dar un paseo por el parque. (Casa de Fieras de El Retiro. Paseo de Fernán Núñez, 24).

2. Teatro Pavón Kamikaze. Para mí, es un lugar imprescindible de la cultura en Madrid. Creo que la labor que están haciendo como teatro es espectacular. Desde que arrancaron, pensé que quería colaborar con ellos y he tenido la suerte de estrenar aquí mi última obra, El tratamiento. Antes, pude estrenar Barbados, etcétera en el Ambigú, la sala pequeña de este mismo teatro. Además, han revitalizado mucho la zona, ahora vengo mucho. (Embajadores, 9).

3. Bar Blázquez Los Torreznos. Se trata de un sitio de menú maravilloso al que voy a comer siempre que puedo, porque la comida me encanta. Es un sitio especial donde suena música clásica, y en el menú, además de los platos, escriben la música que va a sonar cada día. Combinas los platos con Schubert o Mozart. Además, el dueño es muy aficionado al teatro y, cuando puede, hace teatro en el bar. No hay que dejar de comer sus torreznos. (Fernán González, 47).

4. Bar Martín. Es un bar de toda la vida donde tiran divinamente las cañas. Para acompañarlas, me gusta pedir sus deliciosas gildas, esa banderilla con aceitunas, anchoas y guindillas. Es un bar con solera, muy pequeño y también cercano al Retiro, donde también me gusta tomar el vermú los fines de semana. (Avenida de Menédez Pelayo, 17).

5. Tipos infames. Es, junto con La Central, la librería a la que más acudo. No suelo hablar con los dependientes, prefiero ir a mi aire, pero me encanta la selección que tienen, el tipo de decoración, incluso el local. Suelo comprar muchísimos libros, de cine, de teatro, novelas... El último fue La uruguaya, de Pedro Mairal, un libro que me ha encantado. (San Joaquín, 3).

6. Bar del Teatro del barrio. Le tengo mucho cariño a este lugar porque aquí pudo verse mi obra 40 años de paz y pasamos mucho tiempo tomando cañas y relajándonos antes y después de los ensayos. Abre una hora antes de que arranque la función es un lugar pintoresco en pleno barrio de Lavapiés. (Zurita, 20).

7. Teatros del Canal. Es un espacio maravilloso donde pueden verse obras muy cañeras. Además, en la Sala Negra (que pese a ser supuestamente pequeña es enorme) estreno en mayo Los Mariachis y, antes, estrené 40 años de paz. (Cea Bermúdez, 1).

8. Parque de la Fuente del Berro. Es un parque algo escondido donde me gusta perderme y pasear, es casi mágico. Cuando hago un guión a medias con mi hermano [Daniel Remón], a veces damos una vuelta por aquí para relajarnos y coger ideas. (Peñascales, s/n).

9. Celso y Manolo. Es una taberna de toda la vida muy pequeñita que reformaron, tiene una barra preciosa y la comida está buenísima. El chuletón de tomate, un tomate enorme aliñado con papaya, aguacate y aceite, está espectacular. (Libertad, 1).

10. Cine del Círculo de Bellas Artes. En esta sala proyectan todo tipo de películas, además de sesiones de cortos que son muy necesarias para dar a conocer el trabajo de nuevos creadores. (Alcalá, 42).