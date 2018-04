Una habitación en Gran Vía

1. Hotel Atlántico. Me alojé con mi familia en este hotel cuando tenía ocho años. Por la mañana, abrí las cortinas y me quedé fascinado por los carteles pintados a mano de las películas Gremlins y Supergirl que colgaban de los cines del Palacio de la Música. Es de los recuerdos más potentes que tengo de la ciudad. Era un chaval y no había visto nada parecido a la Gran Vía. Fue la última vez que dormí en un hotel en la capital, ya que nos mudamos a Madrid. (Gran Vía, 38).

2. Plazuela de Antonio Vega. Malasaña ha sido muy importante para mí. Cuando era estudiante transité los mismos bares y calles que Antonio, y me hizo mucha ilusión que le pusieran su nombre a este rincón, donde he pasado mucho tiempo con mis amigos.

3. Café La Palma. Es muy importante en la historia de Vetusta Morla. Es uno de los primeros locales donde nos dieron la oportunidad de tocar. Actuábamos de vez en cuando, tocábamos canciones nuevas, experimentábamos. Pertenece a una etapa de búsqueda de identidad y de descubrimiento. (Palma, 62).

4. Discos La Metralleta. Aquí hemos vivido muchas horas de arqueología musical, la excitación de encontrar una joya... Esta tienda tiene ese punto de búsqueda que es muy divertido y me trae buenos recuerdos. Allí compré un disco que he escuchado hasta la saciedad: Thriller, de Michael Jackson, con el que tuve fijación durante la adolescencia. (Postigo de San Martín, 1).

5. La terraza del Círculo de Bellas Artes. Ha sido importante en diferentes etapas de mi vida. La primera vez trabajaba en la radio y aluciné con las vistas. Luego he tocado con Vetusta Morla y ha sido un capítulo importante de mi vida sentimental, hasta el punto de que cada 26 de diciembre subo allí con mi pareja. (Alcalá, 42).

6. Toni 2. Llevamos allí a nuestro productor, Manuel Colmenero, que ya estaba un poco perjudicado, y se empeñó en que teníamos que grabar el piano. Al final, lo metimos en la canción ‘La mosca en tu pared’, del disco La deriva. Fue muy divertido grabar por la mañana con el bar vacío y ver el piano por dentro: la cola está hueca y sirve para que la gente apoye la copa. (Almirante, 9).

Nuevo disco bajo el brazo Juanma Latorre (Alicante, 1977) es guitarrista y compositor del grupo madrileño Vetusta Morla. Su cuarto disco, Mismo sitio, distinto lugar, fue grabado en los estudios Hansa de Berlín. En Madrid se presenta en la explanada de la Caja Mágica el próximo 23 de junio.

7. Jardín del Príncipe de Anglona. Es un rincón poco conocido, que suele ser tranquilo y donde hemos hecho muchas reuniones del grupo, porque el estudio de nuestro productor está cerca. (Plaza de la Paja, 6).

8. El Ferry. Es un restaurante que para el grupo resulta muy familiar, porque está cerca de nuestra oficina y siempre vamos allí cuando terminamos las reuniones. Nos dan de comer como en casa. Me gusta mucho el brunch de los fines del fin de semana, porque significa que no estoy trabajando. (Sandoval, 12).

9. Museo Lázaro Galdiano. No lo conocí hasta que grabamos el videoclip de Cuarteles de invierno, y me encantó. Es una colección privada que ha terminado como museo público y contiene obras de Goya, Velázquez o Murillo que podrían estar en el Prado o el Thyssen. Recuerdo la cara de la conservadora cuando empezamos a hacer ruido tocando, ya que la música se grabó en directo. (Serrano, 122).

10. KungFu Restaurante. Un local chino-chino, donde sirven el cangrejo KungFu. El caparazón está envuelto en picante y te deja los labios adormecidos. Es un sitio al que voy con mi pareja cuando estamos un poco tristes, para levantar la moral. (Luna, 12).