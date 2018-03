Enganchada a la comida japonesa

1. Valdemorillo. Me fui a vivir a este pueblo por amor y me salió mal, pero me quedé. Vivo con cuatro amigas en una casita en el campo junto a un lago a la que llamo El Castillo. Tengo una huerta, un perro y una gata y es el lugar donde más a salvo me encuentro: paso un día allí y es como si descansara un mes. Hay mucha gente del mundo de la cultura que se está mudando a este municipio.

2. La Tabacalera. Viví una temporada en Lavapiés y la primera vez que canté en un recinto fue en este centro cultural con el artista Muerdo. Acude mucha gente interesante, fui a muchos talleres y me ayudó a encontrarme a mí misma. Allí tocaba con el grupo de música africana Madera de cayuco. (Embajadores, 53).

3. Sala Galileo Galilei. Aquí ofrecí mi primer concierto con mi primer disco y fue la primera vez que llené un local grande. Estudié Psicología y mi padre quería que me dedicara a ello, pero cuando vino al show y vio que 500 personas habían venido a verme se dio cuenta de que no todos eran amigos míos. Fue cuando cambió la mentalidad sobre mi carrera. (Galileo, 100)

4. Templo de Debod. Cuando llegué a la capital vivía junto a la Plaza de España y, si necesitaba desconectar, este era uno de los sitios que me ofrecía un poco de paz. Los primeros meses fueron durísimos; acababa de terminar la carrera, iba con mis canciones en un CD y no me daban fecha en ningún bar hasta que el Libertad 8 me dieron por fin una oportunidad. (Ferraz, 1).

5. Libertad 8. Se convirtió en mi casa, el lugar donde me dieron mi primera fecha como María Rozalén. Vinieron unas 30 personas, la mayoría amigos de Ciudad Real y Cuenca. Ahí he pasado muchas noches, me he enamorado muchas veces, he dado algunos de los mis mejores conciertos. Hubo un momento en el que casi cantaba cada mes. (Libertad, 8).

6. El Escorial. Como lo tengo cerca de casa, voy mucho a pasear. Hay una taberna japonesa que se llama Yamaoka y me gusta mucho; voy a menudo. También viven allí músicos amigos y es un sitio donde llevar a la gente que quiero. Me gusta mucho el ambiente y los bares.

7. Teatro del Barrio. Ha sido uno de mis últimos descubrimientos. Me flipa toda la programación y es uno de los sitios culturales a donde más voy. El teatro político me inspira mucho y salgo con muchas ideas y con ganas de luchar en lo que creo. Estuve invitada en el programa No te metas en política, de Facu Díaz y Miguel Maldonado, y lo pasé muy bien. (Zurita, 20).

8. L.A. Sushi. Para mí lo más importante es comer. Descubrí la cocina japonesa en Madrid y soy adicta; podría comerla todos los días. A este restaurante voy a darme el capricho de vez en cuando. Cada vez que acudo tienen cosas nuevas, aunque no se puede perder la tempura tigre. (Espíritu Santo, 16).

9. Museo del Prado. En Letur, mi pueblo en Albacete, había una mujer mayor alemana muy inteligente que no tenía televisión y nos entretenía con juegos educativos. Tenía un libro de este museo y nos explicaba cada cuadro con un cuento. Cuando paseo por El Prado me lo sé de memoria. (Paseo del Prado, s/n).

10. La Fídula. Es el presente de la canción de autor, un bar mítico al que acuden todos los cantautores. Tengo poca vida social, pero cuando salgo suelo ir allí. Es muy esperanzador porque hay mucha gente haciendo cosas bonitas. Si quieres escuchar música en directo y descubrir cosas nuevas este es el sitio. (Huertas, 57).