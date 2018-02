Vetusta Morla celebra el aniversario de su primer disco con un concierto sorpresa en Madrid

El por qué de la elección de La Plata (Valencia), Jump To The Moon (Murcia) y North State (Barcelona) para esta edición de la Fiesta Demoscópica, según Joan Luna, jefe de redacción de Mondo Sonoro.

North State: "Tiene mucha clase la propuesta, están al nivel de muchas cosas que se están haciendo fuera, no es que lleguen cinco años tarde a absolutamente nada y nos encantan las voces de los dos miembros".

La Plata: "Son espontáneos, tienen canciones que se pegan mucho y es un grupo que encaja en diferentes escenas, tienen un poco de todo".

Jump to the Moon: "Representan lo que son los grupos menores de 20 años, esos que no tienen prejuicios en mezclar, pueden reivindicar 1975 y versionar artistas meanstream. Son muy trabajadores, han ido colgando mogollón de cosas y sacando la cabeza".

"Y de Maria Arnal y Marcel Bagés qué voy a decir, no digo nada, son el disco, en mayúsculas".