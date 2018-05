El mar de Lisboa en Lavapiés

1. Filmoteca Nacional. El Cine Doré es un lugar que vinculo totalmente a mi llegada Madrid en los 90. Pasé allí muchísimas horas viendo cine. Vi por primera vez en pantalla grande el cine de Truffaut o Bergman, o a estrellas como Marilyn Monroe o Kim Novak. También me gusta porque, aunque ha cambiado, ha cambiado muy poco. (Santa Isabel, 3).

2. Calle San Cosme y San Damián. Es una de esas calles tranquilas y castizas que caen de Santa Isabel a Lavapiés y que parece que esconden el mar detrás, el sol poniéndose en la desembocadura del Tajo en Lisboa. Allí viví en una antigua corrala que vinculo a afectos y amores.

3. Iglesia de San Antonio de los Alemanes. Creo que es un espacio que desconocen los propios madrileños. Hace poco descubrí que antiguamente se llamaba la iglesia de los peregrinos y enfermos portugueses (vuelve a aparecer Portugal). Adentrarse en ella es hacerlo en un mundo de pinturas al fresco. (Puebla, 22).

4. Jardines del Campo del Moro. En ciertos lugares de este parque pierdes de vista la ciudad y solo divisas el Palacio Real al fondo. Si su arquitectura fuera otra podrías estar en Austria. Lo asocio a muchas tardes y mañanas de domingo con mis hijos, llevando pan a los patos. (Paseo de la Virgen del Puerto, s/n).

5. Librería Arrebato. Me gusta la relación directa con el librero y los libros, y me preocupa cómo lo estamos deshumanizando todo a base de franquicias y centros comerciales. Agradezco que haya gente que ponga en marcha proyectos para compartir conocimiento libresco. En Matadero organizan el festival Poetas. (Palma, 21).

6. Villa de Vallecas. Su centro histórico sigue conservando la esencia del pueblo castellano. El trazado de las calles, las señoras hablando del género en las tiendas, los bares tradicionales, me llevan a tiempos pasados. Hay algo allí que en el resto de la ciudad se ha perdido.

7. Monasterio de las Descalzas Reales. Hice la objeción de conciencia al servicio militar en Madrid y trabajé en una asociación de familiares y amigos de enfermos de esquizofrenia. Dos días a la semana les llevaba de visita a espacios y este, que me entusiasma, era uno de ellos. (Plaza de las Descalzas, s/n).

8. Café del Real. Ahora abundan los turistas, pero me gusta ir a tomar café y quedar con la gente en ese lugar tan pequeño, acogedor y algo abigarrado. En el piso de arriba hay que entrar casi agachado. Lo frecuentaba mucho cuando estudié Arte Dramático y la Resad estaba muy cerca. (Plaza de Isabel II, 2).

9. La Anunciación de Fra Angélico. Lo he visitado muchísimas veces en el Museo del Prado y me ha conmovido desde que era niño, por sus azules y su cielo estrellado. Cuando lo vi en directo me fascinó el desencuentro que tuvo el pintor con la anatomía de la Virgen y el ángel, los fallos en la perspectiva, el riesgo de la pintura del Quattrocento y, sobre todo, el Adán y Eva. (Paseo del Prado, s/n).

10. Plaza de Conde de Barajas. La relación directa con los espacios públicos se está perdiendo a pasos agigantados por decisiones de los políticos, no de los ciudadanos. Se quiere facilitar la invasión y el tránsito, molestamos cada vez más. Esa plaza se ha estropeado con el paso del tiempo, pero sigue conservando algo especial.