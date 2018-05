El Ritz subasta 4.000 piezas de decoración y mobiliario

El Hotel Ritz, en el marco de las reforma integral que afronta el histórico alojamiento, se deshará de 4.000 piezas de mobiliario y decoración. Los 1.500 lotes en los que se agrupan los objetos, valorados entre 400.000 y 500.000 euros, estarán expuestos en la fundación Carlos de Amberes del 4 y el 6 de mayo para ser vendidos por la casa de subastas española Ansorena y la francesa Piasa del 7 al 9 de este mes.

Los lotes subastados incluyen lámparas de cristal, camas, espejos en madera dorada, lámparas de pie y pared, relojes, esculturas, asientos de todo tipo, pinturas al óleo, grabados e ilustraciones entre otros muchos objetos. Las piezas con el mayor precio de salida son dos tapices del siglo XVIII valorados en 20.000 euros y 15.000 euros, así como dos pianos de cola valorados en 6.000 y 3.000 euros (el primero fue utilizado en una ocasión por el cantante Frank Sinatra, según señalan las casas).

La casa de subastas Ansorena ha señalado que el Ritz ha escogido las piezas subastadas "que estaban en buenas condiciones y que tenían un valor estético y artístico". Los objetos datan, en su mayoría, de la primera mitad del siglo XX, en especial el mobiliario, si bien las piezas más antiguas se remontan al siglo XVIII. Tanto la casa como el hotel no han especificado qué proporción del patrimonio del hotel representan las 4.000 piezas puestas a subasta, qué piezas han conservado ni cuál será su destino.

Decorado y mobiliario del Ritz en la Fundación Carlos de Amberes. J.V.

La asociación defensora del patrimonio madrileño Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, ha mostrado su preocupación respecto a "uno de los establecimientos históricos de Madrid". "Aunque una vez estudiado hemos visto que no están piezas reconocibles de la decoración histórica, no entendemos cómo piensan cubrir lo que vendan, si van a meter mobiliario moderno o cuál va a ser el resultado", han señalado desde la agrupación. También ha alertado sobre la puesta a subasta de determinadas piezas de gran valor que no deberían ser vendidas (los tapices anteriormente mencionados, varios relojes de pared, algunos grabados auténticos), en concreto un dibujo boceto original de la rejería del hotel. "Esta última pieza debería permanecer en el hotel o pasar a colecciones de archivo o museos locales", señalan.

La escasa información sobre el futuro aspecto del hotel también inquieta a Procoam (Grupo de arquitectos en la Junta de Representantes del Colegio de Madrid): "Lo que nos preocuparía es que no se conservaran muchos de los elementos originales y que la rehabilitación del Hotel no conservara su ambiente original. Consideramos que en este caso el valor patrimonial no lo da solo el edificio sino también su decoración, al menos la de los elementos comunes: los salones, los comedores, vestíbulos"

El 28 de febrero de este año, el Hotel Ritz cerró sus puertas para afrontar una reforma arquitectónica presupuestada en 99 millones de euros y por la que permanecerá clausurado hasta finales de 2019. El nuevo Ritz, diseñado por el arquitecto español Rafael de La-Hoz y los diseñadores franceses Gilles & Boissier, prevé reducir el número de habitaciones (de 137 a 106) y aumentar el de suites (de 30 a 47; la Real tendrá 188 metros cuadrados). Según aseguró la propia empresa, el estilo la renovación conservará "el exclusivo carácter" del edificio, "enmarcado en el estilo Belle Époque".