El PSOE pide al Ayuntamiento proteger el jardín de las Apostólicas

El PSOE presenta este miércoles una pregunta en la comisión de Urbanismo municipal para solicitar al Ayuntamiento de Madrid que proteja en su totalidad el jardín histórico del convento de las Damas Apostólicas, un edificio histórico de 1928 derribado en parte en 2017. La Comunidad de Madrid declaró la semana pasada el conjunto como Bien de Interés Patrimonial (BIP), pero dejó fuera una parte de los jardines en la que los propietarios podrían solicitar construir. Los vecinos del barrio se suman a la petición de conservar la zona verde en su totalidad. El Consistorio adelanta que se plantea ampliar la protección a todo el conjunto.

La concejal socialista Mercedes González será la encargada de realizar la pregunta al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. "Consideramos que lo que se ha aprobado [por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid] allana el camino a los promotores para construir en las zonas verdes que no han sido protegidas", señala González. "Nosotros creemos que todo el jardín del convento es digno de protección, y queremos saber si el Ayuntamiento lo va a proteger", añade la socialista.

Coincide el portavoz de los vecinos de la zona, Paulino Baena: "La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento. Los vecinos esperamos que este equipo de Gobierno tenga la sensibilidad patrimonial y ecológica de conservar los jardines en su totalidad y considerarlos como un bien a proteger, porque entendemos que el convento y sus jardines son un conjunto inseparable, y también porque se trata del segundo parque más grande del distrito de Chamartín, una zona con una gran biodiversidad".

La directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, explica los motivos de la decisión de no considerar BIP todo el conjunto: "Solicitamos informes a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al Real Jardín Botánico y Juan Miguel Hernández de León, catedrático emérito y presidente del Círculo de Bellas Arte. Además, revisamos planos de la zona desde 1928 en adelante. Con todo ello, consideramos que había que ampliar la declaración de Bien de Interés Patrimonial a los jardines del sur y del oeste del convento, que ya aparecen en los planos de los años 50, pero no a los otros jardines, ya que entendemos que no formaban parte del conjunto histórico".

Por lo tanto, en los jardines del oeste y del norte del convento se podría solicitar la licencia para edificar otro edificio. "Los permisos para levantar otro edificio dependen del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, si bien el Ayuntamiento tendrá que pedir informes a la Comisión Local de Patrimonio, que depende de la Comunidad", dice Sobrini.

La socialista Mercedes González cree que el Ayuntamiento "tiene que incluir el convento cuanto antes en el Catálogo de Elementos protegidos", y tiene que velar porque la reconstrucción se haga cuanto antes: "El tiempo corre en contra de un edificio que ya ha sufrido bastante daños". Una portavoz del Área de Desarrollo Urbano Sostenible responde que el Consistorio "asume la declaración de Bien de Interés Patrimonial y estudia ya ampliar la protección de los jardines" que han quedado fuera de esta declaración.