“Dónde he aprendido a hablar castellano?”, se pregunta un joven en un vídeo viral

Un chico catalán; ha estudiado en catalán; por lo tanto, en Cataluña; y con su familia siempre ha hablado en catalán. ¿Cómo es que sabe castellano? Pol Gise es un chico que dice que hace dos noches que no duerme pensando donde caray ha aprendido el idioma si, como cree el Gobierno de Rajoy, en Cataluña se discrimina la lengua española. No lo entiende. Pensaba que quizás su madre lo había apuntado de pequeño a cursos clandestinos, pero se ve que no.

Todo esto lo dice el joven en un vídeo, en un castellano impecable, que no llega a un minuto y medio, que ha colgado en su cuenta de Twitter y que se ha hecho viral en las redes sociales. Los retuits se han multiplicado durante este lunes y no son pocos los políticos que han querido hacerse eco de la iniciativa de Pol, totalmente en clave de humor pero evidentemente crítica.