Educación corrige a la ministra de Sanidad sobre la casilla lingüística en Cataluña

JUAN JOSÉ MATEO

El PP presentará una iniciativa en el Parlament para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña, según ha anunciado este lunes Pablo Casado, secretario de comunicación del PP. Así lo ha decidido el partido que sostiene al Gobierno tras la reunión de su comité de dirección. No obstante, el PP no ha especificado qué formato tendrá esa iniciativa y solo tiene cuatro diputados autonómicos en esa Comunidad Autónoma, donde los partidos independentistas tienen mayoría absoluta. La formación de Mariano Rajoy pedirá el apoyo de la oposición para que se desbloquee la LOMCE y que se apliquen las sentencias del Tribunal Supremo. Además, exigirá que los médicos baleares no tengan que aprender catalán para ejercer en las Islas Baleares; y subrayarán su posicionamiento en contra el aumento de horas en catalán en la educación de la Comunidad Valenciana.

"El PP va a presentar una iniciativa en el Parlament para garantizar la libertad de las familias para elegir la lengua en la que sean educados sus hijos", ha explicado Casado. "Al mismo tiempo, el Gobierno, en aplicación del artículo 155, también garantizará las cuestiones administrativas, aunque evidentemente no puede legislar, porque para eso está el Parlament", ha añadido. "No admitimos ni el victimismo ni el frentismo en esta cuestión", ha seguido. Y ha rematado: "Nadie está yendo contra el catalán ni contra los padres que quieran elegir. Lo que pedimos es libertad para los padres que quieran que sus hijos aprendan en castellano. Pedimos algo que avalan los tribunales y la legislación".