‘¿Por qué la guerra?’, de Richard Overy: un ensayo sobre las respuestas a una de las preguntas que han definido a la humanidad

La actualidad de la violencia en Palestina y Ucrania, por no hablar de los otros más de 110 conflictos armados activos en el mundo, lleva inevitablemente a preguntarse, como hace este ambicioso ensayo, ¿por qué la guerra?, pensando que, si conocemos sus causas, podemos concebir la erradicación de este fenómeno que acompaña a nuestra especie desde los inicios de su organización social. El título no es original, porque el problema no es nuevo ni la pregunta que suscita tampoco. El propio autor, Richard Overy, identifica seis libros con el mismo título (sólo en inglés) entre 1934 y 2021, de los cuales el más famoso recoge una carta de Albert Einstein a Sigmund Freud y la respuesta de éste. Hay, por supuesto, un sinfín de otros estudios sobre los orígenes y causas de la guerra con títulos distintos. Si nos preocupa esta dolorosa realidad, es provechoso leer, junto al libro de Overy, el ganador del Premio Nacional de Ensayo 2024, Tierra arrasada. Un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI (Crítica, 2023). Son dos perspectivas distintas, porque Alfredo González Ruibal es arqueólogo y sigue el rastro de los huesos, pero ponen de manifiesto que no se trata de una pregunta de hoy, sino que necesitamos hacérnosla periódicamente, debido al difícil reto de darle respuesta.

Lo que hace Overy es historiar no las guerras sino las respuestas a la pregunta. Su ambición reside en la amplitud del horizonte que abarca, más que en la pretensión de encontrar una respuesta satisfactoria. En el prefacio se excusa Overy porque, según él, no ha correspondido tradicionalmente a los historiadores, sino a otras disciplinas de lo que llama “humanidades científicas” (antropología, etnología, ecología, psicología, biología humana, arqueología) el intentar contestar a esta difícil pregunta. Sin embargo, tal justificación de una presunta anomalía me parece innecesaria, porque sin recurso a la historiografía no sería posible concebir qué son y cómo se han dado las guerras, cuál ha sido su materialización en la experiencia humana, y la argumentación del libro está ilustrada mediante ejemplos históricos (y prehistóricos) relevantes. Contiene un caudal de detalles y está copiosamente documentado para rastrear la historia, no de las guerras, sino de las investigaciones y debates acerca del fenómeno de la guerra y las causas de su prevalencia y continuidad. Es una historia de los conocimientos disciplinares, en la primera parte, desde la biología, la psicología, la antropología y la ecología, y, en la segunda, de la clasificación de las causas: la lucha por los recursos, las creencias, el poder y la seguridad. El abanico es tan amplio que, inevitable, no se apoya en la propia investigación de Overy, sino en la recopilación de aportaciones ajenas.

El panorama es desolador, como era de esperar, repleto de casos terribles, y son sólo una muestra. Quien busque soluciones optimistas no las encontrará en este libro. Tampoco conclusiones definitivas: deja sin decidir el dilema de si la guerra responde a un imperativo biológico de la especie, a una tendencia instintiva, o es una construcción cultural, y por lo tanto modificable. Si nos podemos deseducar de la guerra. Lo que nos ofrece es un recorrido por la multiplicidad de respuestas a un viejo interrogante, que dependen, como constatamos, de la disciplina que formula la pregunta. En el esfuerzo por ser exhaustivo, a Overy se le escapan por las rendijas de la minuciosa clasificación algunos factores, como el papel de la memoria de guerras pasadas en el estallido de nuevos conflictos. No obstante, el retrato es minucioso y conduce implícitamente a una deducción desalentadora: con tantas causas posibles, ¿cómo no va a haber guerras?