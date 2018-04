La nueva norma de protección de datos pone a prueba a Administración y empresas

Una de las novedades principales del nuevo reglamento europeo sobre protección de datos es el abordaje del derecho al olvido, es decir, a limitar la difusión de datos personales si ya no se usan para el fin con el que se recogieron, si el interesado ya no quiere que se conserven y no hay otro motivo más legítimo para mantenerlos o si se han usado de manera ilícita.

Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha explicado este martes que el derecho al olvido no supone borrar por completo la información sobre una persona de internet, sino que impide buscar información a través de su nombre si es obsoleta, no afecta a un personaje público o es inexacta. “Esto no impide que la información se pueda buscar por otros parámetros”, asegura la directora de la AEPD.

Según España, de las 2.000 reclamaciones de tutelas de derecho que recibe la AEPD cada año, una de cada dos hace referencia al derecho al olvido. En los últimos años, la AEPD ha sancionado a distintos buscadores de internet, como Google y Yahoo, por violar el derecho al olvido de algunos ciudadanos.