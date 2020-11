Planes para un nuevo confinamiento educativo, en plena precariedad escolar

Las familias del colegio público Francisco Arranz de Madrid, del Averroes o del Maestro Rodrigo recaudaban fondos para comprar filtros HEPA para sus clases, mientras el gobierno central presentaba el mayor presupuesto de la historia para Educación. Y a pesar de la precariedad en algunas comunidades autónomas, y de que los brotes han aumentado un 126% en el ámbito educativo, la escuela resiste con sus aulas abiertas. Aunque en Galicia o en Cataluña ya han avanzado los planes para un posible cierre de los colegios. Y en el Congreso, la reforma educativa sigue su avance.

1. Precariedad en las aulas y decisiones polémicas mientras la pandemia avanza

"Si esperamos a que se haga cargo la Administración, acaba el invierno y seguimos igual. Es indignante”. Así explica Javier Vera, presidente del Ampa del colegio de infantil y primaria Francisco Arranz, por qué han optado por iniciar una colecta entre las familias para comprar filtros HEPA para purificar el aire y evitar tener las ventanas abiertas todo el invierno. No son los únicos: diferentes asociaciones de familias han tomado la iniciativa en los centros ante la falta de respuestas institucionales. Y la sensación de desamparo va en aumento a la vista de los datos que presentó la semana pasada el sindicato Comisiones Obreras: todavía quedan casi 3.000 sustituciones de docentes por cubrir, cuando se cumplen dos meses del arranque de las clases.

Mientras en Países como Bélgica veíamos cómo prolongaban las vacaciones para mantener a los alumnos alejados de los centros educativos, en Cantabria, en pleno ascenso de la pandemia, el gobierno regional aprobaba un decreto por el que cancelaba la semana de vacaciones prevista a dos días de su comienzo. Esta decisión llevó a la Junta de Personal Docente, en la que están representados todos los sindicatos, a encerrarse en la consejería el pasado viernes. "Lo están haciendo todo al revés, de forma arbitraria, con el argumento de que las escuelas son los entornos más seguros, sin aval científico ninguno", asegura indignado Jesús Aguayo, del sindicato STEC.

2. Preparando las clases virtuales

Aunque nadie quiere oír hablar de que las clases presenciales vayan a suspenderse, algunas comunidades autónomas van dando pequeños pasos hacia un confinamiento también educativo. La primera ha sido Cataluña, la comunidad más afectada con un 4,4% de aulas confinadas, ha decidido que las clases de Bachillerato y FP sean online hasta Navidad y ha optado por suspender parcialmente las extraescolares. Galicia también presentó ayer su plan de enseñanza virtual para alumnos a partir de tercero de Primaria, estos incluidos, en caso de confinamiento.

Sin embargo, cuando se compara la evolución de los estudiantes que cuentan con clases online frente a los que pueden acudir a clase la desigualdad vuelve a aflorar y la equidad educativa peligra de nuevo: la evidencia muestra que quienes reciben las clases presenciales avanzan más rápido en el temario respecto a quienes las tienen semipresenciales.

3. Un 70% más de presupuesto para educación y novedades legales

Esta semana se desvelaba también que el presupuesto en educación crecía un 70% gracias a los 1.800 millones de ayudas europeas. Con este presupuesto, el Gobierno ha aumentado la partida de becas en 514 millones, escolarizará a los menores de tres años más vulnerables y ampliará la oferta de Formación Profesional.

Desde el Congreso, llegaban nuevas enmiendas del PSOE y Podemos que se están incorporando a la Lomloe contra la segregación del alumnado desfavorecido: las oficinas de admisión velarán por una distribución equilibrada para poner cerco a las escuelas gueto.



Sin embargo, varias voces en la comunidad educativa creen que falta en la reforma una firme apuesta "y sin complejos" por la educación pública. Reclaman al PSOE que se una en las enmiendas promovidas por los grupos progresistas en el Congreso y que el Área Federal de Educación de Izquierda Unida ha recogido en el documento Bases para una nueva Ley de Educación. Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y Loles Dolz Romero, catedrática de Filosofía de Educación Secundaria jubilada, los resumían en 14 puntos en la tribuna Ante la LOMLOE, más Educación Pública.

4. Los desafíos universitarios

También en la etapa universitaria el Gobierno anunció novedades la semana pasada. Ante el envejecimiento de las plantillas universitarias, abre la puerta a contrataciones fijas masivas con una tasa de reposición del 110%, en un panorama en el que el 90% de los catedráticos se jubilarán en una década. Sobre ello opinaron esta semana Isabel de la Cruz, portavoz de la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas y Teresa Samper, de la Plataforma de PDI Asociado de la Universidad de Valencia en la tribuna Universidades, mentiras y políticas públicas. En ella relatan cómo a los asociados no se les paga un salario, solo una gratificación, entre 200 y 600 euros por realizar entre el 40% y el 70% de la carga lectiva de un profesor a tiempo completo.

Además del envejecimiento de las plantillas, la universidad afronta el desafío de la deserción porque numerosas clases son virtuales y, ante la avalancha de matrículas, muchos no han entrado en el grado deseado.

5. Cuando la educación marca la diferencia

A pesar del maltrato al que los gestores la están sometiendo, la Educación sigue marcando la diferencia. Esta semana EL PAÍS publicaba tres historias que lo demostraban: una educación libre de prejuicios sociales es clave para fomentar la curiosidad científica y las vocaciones STEM en las niñas, cuyo talento científico sigue perdiéndose.

Más allá de las fronteras españolas descubríamos un proyecto educativo creado por la adolescente de 15 años, Alexandria Villaseñor, Earth Uprising, una organización para fomentar la “educación climática” que está ausente aún de los planes de estudio de la mayoría de los sistemas educativos. Según su fundadora: "Si los adultos no cambian las políticas que dañan el medioambiente, tendremos que hacerlo nosotras".

En Sierra Leona, un grupo de medio millar de adolescentes están siendo las protagonistas de un cambio que puede ser el principio de una revolución: de la mano de la ONG Save The Children están volviendo a la escuela niñas a quienes obligaron a casarse. El proyecto se llama The Right to Be y está devolviendo la oportunidad robada a cientos de niñas.

