El Gobierno intenta repatriar a los españoles atrapados en Wuhan junto a los franceses o británicos

La veintena de españoles atrapados en Wuhan por el brote del coronavirus 2019-nCoV serán repatriados en los próximos días, probablemente en los mismos aviones que habiliten las autoridades francesas para trasladar al medio millar de compatriotas que están en el lugar donde comenzó la epidemia. Así lo ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros de este martes.

"Hay una estrecha coordinación entre el Ministerio de Exteriores y Francia, aunque también podríamos sumarnos a los dispositivos que gestione el Reino Unido. Cuando se decida se aplicarán todos los protocolos para que vengan de manera adecuada, con todas las garantías de seguridad", ha señalado Montero. El país galo tenía previsto fletar un primer avión el miércoles para personas que no presenten síntomas y habilitar otro medicalizado en una fecha sin confirmar para aquellos que estén enfermos. Las autoridades españolas han explicado a los ciudadanos atrapados en Wuhan que el plan pasa por que vuelvan en alguno de estos vuelos, pero los ciudadanos franceses tendrán prioridad, así que es posible que tengan que esperar al jueves para volar, informa Jaime Santirso.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, explicó el lunes en la Cadena SER que su departamento estaba estudiando un plan para la llegada de los españoles. No aclaró si se aplicará una cuarentena a estos ciudadanos, pero aseguró que recibirán “el tratamiento médico que requieran”. Su departamento no ha contestado hasta ahora a este periódico sobre qué medidas concretas se tomarán.

Los planes de evacuación siguen adelante pese a que las autoridades chinas han recomendado al resto de países de la comunidad internacional que no evacúen a sus nacionales de Wuhan. El departamento de Exteriores ha convocado a todos los representantes diplomáticos acreditados en Pekín para exponerles los detalles de la lucha contrala epidemia y pedirles que mantengan la calma y no evacúen a sus ciudadanosde Wuhan, ciudad en cuarentena de la que desde el pasado jueves no se puede salir ni entrar. Fuentes diplomáticas indicaron a EFE que las autoridades chinas no van a prohibir sacar a los extranjeros de la ciudad pero sí intentan desmotivar a sus gobiernos para que lo hagan, al considerar que puede suponer un riesgo añadido para la propagación de la enfermedad.

Tras una reunión con las autoridades chinas, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a la comunidad internacional que "mantenga la calma" y que no reaccione "de manera exagerada".

Mientras, los ciudadanos españoles atrapados se mostraban ilusionados por los anuncios del Gobierno del pasado lunes, cuando anunciaron los planes de repatriación. “Nos sentimos fuertes, pero es verdad que a medida que los días van pasando empiezas a dudar, empiezas a pensar... Por suerte tenemos a los compañeros, nos apoyamos los unos a los otros”, apuntaaba Manuel Vela, uno de los empleados españoles del club de fútbol Wuhan Shangwen.

Otros países están preparando también la evacuación de sus nacionales. Japón tiene previsto hacerlo este mismo martes. El ministro nipón de Exteriores, Toshimitsu Motegi, confirmó que mandaría un avión para sacar a los más de 600 japoneses que están en Wuhan. Estados Unidos también prepara un vuelo charter para el martes, en el que sacará a los trabajadores de su consulado en la ciudad y a sus familiare. Reino Unido, Canadá y Portugal también han anunciado que preparan planes para sacar a los suyos del epicentro del brote, que ya ha dejado 106 muertos y 4.515 casos. Entre los enfermos, 515 se encuentran en estado grave. El número de casos sospechosos roza los 7.000, mientras que se mantiene en observación a casi 45.000 personas.