Viaje al hospital exprés

J.S.

Sunyang, gerente de una gasolina en las afueras, cuenta que por allí no han pasado coches en toda la mañana. El gobierno ha reforzado el nuevo bloqueo de las carreteras con la prohibición de repostar para coches con matrícula local. Aunque hay excepciones. Una de ellas son los camiones como el que está junto a uno de los surtidores. Viene de un pueblo cercano de la provincia de Hubei y “en el interior lleva artículos de diario, sobre todo mascarillas”, explica su conductor, un chico joven.

A uno de estos camiones se refería el encargado de un hotel del centro esta mañana cuando comentaba que “el gobierno ha establecido un canal especial para los aprovisionamientos”. En Wuhan no solo no falta comida, sino que ni siquiera el precio ha aumentado. “El gobierno intenta que la gente pueda hacer una vida normal en la medida de lo posible, solo con la precaución de salir de cada lo menos posible y no dejar la ciudad. Lo más importante es no caer en el pánico”.