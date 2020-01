La OMS sopesa declarar la emergencia por el coronavirus, pero necesita más datos

El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud necesita más información para decidir si declara la emergencia internacional ante el brote de un nuevo coronavirus en Wuhan, China. Tras una larga reunión mantenida este miércoles en Ginebra que se ha alargado dos horas más de lo previsto, los expertos han decidido reanudar las deliberaciones el jueves. La última emergencia sanitaria internacional decretada por la OMS fue el pasado julio, con motivo del brote de ébola en el Congo.

Los últimos datos aportados por Reuters señalan que el virus ya ha afectado a más de 500 personas y ha terminado con la vida de 17, lo que supone una tasa de mortalidad de alrededor del 3%. Las muertes se han multiplicado por dos en solo un día. No hay detalles disponibles de todas las víctimas; los que hay señalan que la gran mayoría de ellas padecían patologías previas. El referente más cercano que existe, el SARS, un brote vírico que también nació en China en el año 2002, tuvo una tasa de mortalidad del 10%. Este se saldó con casi 8.000 infectados y más de 700 fallecimientos.

Todavía quedan muchas incógnitas. Una portavoz de la OMS explica que ni siquiera está claro cuánta gente hay infectada. "Cuanto más pruebas se hagan, más casos aparecerán. No sabemos si existen algunos asintomáticos, ni si estos son infecciosos", asegura. Lo que sí parece claro de momento es que la enfermedad es menos grave que sus dos primas: SARS y MERS.

La declaración de organización internacional llega después de una rueda de prensa del Consejo de Estado de China. En la madrugada (hora española), anunció la hipótesis de que el virus 2019-nCov haya mutado, lo que complicaría su tratamiento. Y, ante la posibilidad de que crezcan los casos con los millones de desplazamientos que se producirán en los próximos días con motivo del año nuevo chino, ha aconsejado a los ciudadanos que eviten viajar al municipio.

La recomendación de la ciudad de Wuhan es que sus ciudadanos no abandonen la localidad. Las redes de transporte público —metro, autobús, ferri y larga distancia— se suspenderán a partir de las 10 de la mañana del jueves, y el aeropuerto y las estaciones de tren estarán cerradas para las salidas, según ha informado la televisión estatal china.

“La cantidad de casos identificados está aumentando porque tenemos una mayor comprensión de la enfermedad, mejores métodos de diagnóstico y más recursos movilizados”, ha apuntado esta mañana Li Bin, vicepresidente de la Comisión Nacional de Sanidad. El número creciente de positivos también podría atribuirse a un ejercicio de transparencia por parte de las administraciones locales y regionales siguiendo las instrucciones de la dirección del Partido, que ha amenazado con castigar a quienes maquillen la realidad. “Todo aquel que no diga la verdad será clavado al pilar de la vergüenza para toda la eternidad”, proclamó el lunes Chan An Jian, perfil oficial en redes sociales de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos. El portavoz ha asegurado este miércoles que el Gobierno no ha escondido ningún dato hasta la fecha y se ha comprometido a “seguir ofreciendo información hasta que deje de ser necesaria”.

Yang Yunyan, vicegobernador de la provincia de Hubei, donde se encuentra Wahun, ha indicado que se está sometiendo a diversos exámenes médicos a unas 2.500 personas, de las que 863 ya han abandonado los centros de salud, según recoge Europa Press. Asimismo, la región ha activado el nivel II de emergencia sanitaria, la segunda más alta del país.

Entretanto, los aeropuertos de todo el mundo han intensificado la detección de personas de China para controlar el brote. El regulador de seguridad del consumidor de Rusia ha anunciado que ha fortalecido su control sanitario y de cuarentena; el aeropuerto británico de Heathrow creará áreas separadas para los pasajeros procedentes de regiones afectadas por el virus; Singapur ha comenzado a examinar a todos los pasajeros que llegan de China. Estados Unidos ha establecido controles en tres aeropuertos: Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Corea del Norte ha cerrado directamente las fronteras a los turistas extranjeros.