El Gobierno se compromete a llevar al Congreso la ley de cambio climático en los primeros 100 días

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una “declaración de emergencia climática” en la que se reconoce la urgencia de actuar frente al calentamiento global. Este tipo de declaraciones, que no tienen rango legal alguno, se han ido aprobando en distintas instituciones dentro y fuera de España desde hace aproximadamente un año. Reino Unido fue el primer país en hacerlo, y después se han ido sumando más Estados. Dentro de España lo han hecho ciudades como Madrid y Barcelona, diputaciones, Gobiernos regionales (lo acaba de hacer recientemente Canarias) y otras instituciones, como algunas universidades.

El problema en muchos de estos casos es que las declaraciones de emergencia se quedan simplemente en eso, en declaraciones, como han criticado organizaciones ecologistas o los científicos, que alertan de la necesidad de actuar urgentemente.

La vicepresidente cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la declaración aprobada este martes irá acompañada de una treintena de medidas. Ha destacado la remisión del proyecto de ley de cambio climático durante los 100 primeros días de Gobierno, la presentación de una senda para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de España de aquí a 2030 —como ya se había comprometido el Ejecutivo— y la presentación de un plan nacional de adaptación, algo que también contemplaba el anterior Gobierno socialista. Como novedad, Ribera ha anunciado que se creará una “asamblea ciudadana” sobre cambio climático, siguiendo el modelo francés, para reforzar la participación de la sociedad en este asunto.

Respecto a la ley, el Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado a través de una nota de prensa que la norma debe servir para garantizar “las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsando para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de cero gramos de CO 2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO 2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad”. En definitiva, las mismas metas que ya se establecían en el proyecto de ley que elaboró el Ejecutivo socialista anterior y cuya remisión al Congreso fue truncada por el adelanto electoral.

Ribera, al igual que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado la transversalidad de las 30 medidas, que se tomarán en los próximos 100 días. Por ejemplo, se plantean medidas fiscales, como el veto a la creación de nuevos subsidios a los combustibles fósiles y la revisión de los actuales. Aunque incluyendo la salvedad de los “casos justificados por razones sociales o tecnológicas”, en los que sí se mantendrán o crearán nuevos.

El pasado septiembre, unos meses antes de que se disolviera el Parlamento por la celebración de las elecciones, todos los partidos, salvo Vox, aprobaron en el pleno del Congreso una moción en la que se instaba a que España declarara el estado de emergencia climática. Y Pedro Sánchez se comprometió a hacerlo cuando fuera investido.