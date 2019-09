El pleno declara la emergencia climática en Madrid, con el voto en contra de Vox

Madrid vive una emergencia climática. Así lo han reconocido todos los grupos municipales, excepto Vox, en el pleno celebrado este miércoles. Los partidos se han puesto de acuerdo para aprobar una proposición presentada por Más Madrid y PSOE en la que se insta a poner en marcha de manera urgente un plan municipal específico de lucha contra el Cambio Climático.

El texto aprobado por el pleno reconoce que "el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentra en grave peligro", y recuerda que el calentamiento global de 1,5 grados "alertan de un rumbo que lleva a la extinción de una grave parte de los ecosistemas terrestres.

El concejal socialista Alfredo González ha asegurado que "la situación es crítica pero no irreversible". Como ha recordado, "más de un 60% de las emisiones de gases efecto invernadero se producen en las ciudades" y Madrid, en concreto, emite 11 millones de toneladas de CO 2 al año.

González ha lamentado que Madrid no haya participado en la Cumbre del Clima celebrada en Nueva York en la que han estado más de 100 ciudades. El concejal ha insistido en que el cambio climático "no son inventos ecologistas", ni "ocurrencias de la anterior alcaldesa", Manuela Carmena, ni "chiringuitos de izquierda". "Necesitamos declarar una emergencia climática, para que cuando nuestros hijos nos pregunten si hicimos lo necesario para cambiar la situación del planeta, podamos decirles que en días como hoy empezó todo", ha proclamado.

"Nos hacemos eco de las propuestas que han ido planteando las distintas organizaciones por el clima", ha dicho Inés Sabanés, que ha promovido junto al PSOE la proposición que se ha aprobado en el pleno. "Hay un movimiento internacional de una gran intensidad, que nos explica que el tiempo corre y hay que adquirir mayores niveles de compromiso en la lucha contra el cambio climático", liderado por los jóvenes, ha señalado. Madrid, ha dicho la exdelegada de Medio Ambiente en el gobierno anterior, tiene "bases sólidas para ir más allá".

La concejal de Más Madrid ha pedido un objetivo para la descarbonización "más exigente", un "camino más rápido hacia residuos cero y una apuesta clara transición ecológica y energética". También ha abogado por el despliegue de la economía local y de cercanía.

Compromiso del Ayuntamiento

El delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, ha asegurado en nombre del gobierno municipal que "el compromiso del Ayuntamiento es claro" en este ámbito. El concejal popular ha reivindicado que "esto no puede ser patrimonio de nadie". La lucha contra el cambio climático "no es padre político, no es patrimonio de una ideología", ha insistido, y ha subrayado que es un problema que trasciende a Madrid y concierne a todos los ciudadanos. Según ha asegurado, el Ayuntamiento coincide en que "la presencia en foros internacionales es esencial".

Vox se ha desmarcado de lo que considera una "proposición ideológica de corta y pega", y se ha sorprendido de que PP y Ciudadanos quieran declarar una emergencia climática cuando llevan 100 días en el gobierno. "¿Tan mal lo están haciendo?", les ha preguntado. Fernando Martínez Vidal ha lamentado que el movimiento juvenil llame a hacer huelga, y no a trabajar. "Señores concejales, Greta no es un referente ni ejemplo a seguir", ha dicho sobre la joven sueca que ha logrado que su preocupación por el clima se convierta en un clamor juvenil global. Según el concejal de extrema derecha, la generación que viene se debe preocupar de trabajar, madrugar, estudiar. Para él, "una joven de 16 años que prefiere sentarse frente al parlamento sueco y dar entrevistas en las televisiones", genera "profunda pena".

Carabante ha contestado que no es ni el PP ni Ciudadanos quienes declaran la emergencia climática, que fue el Congreso quien la decretó el pasado 17 de septiembre.

Un plan madrileño contra el cambio climático La proposición de Más Madrid y PSOE contiene una batería de medidas para combatir el cambio climático en Madrid. La primera es "abandonar de forma progresiva y significativa el empleo de combustibles fósiles" y apostar por la energía 100% renovable. Para lograrlo, aboga por poner en marcha inmediatamente políticas de movilidad sostenible, peatonalizaciones y fomento del transporte público, la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes. El texto que se ha aprobado pide también crear espacios educativos y formativos sobre la emergencia climática, apostar por la economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria. Los concejales se comprometen también a iniciar la "adaptación" de Madrid a la crisis climática y adoptar medidas para "reducir la vulnerabilidad de los sectores de la población más sensibles a los impactos del cambio climático".

