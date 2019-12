El Consejo de Europa urge a España a reforzar el uso de las lenguas cooficiales

JESSICA MOUZO

Cataluña sale bastante bien parada en el informe del Consejo de Europa sobre el uso del catalán. El documento destaca el “el fuerte apoyo” de las autoridades autonómicas para potenciar la lengua y pone en valor el modelo de inmersión lingüística en la escuela “sin descuidar la importancia de la educación multilingüe”. “El catalán se utiliza en todos los niveles de educación y los alumnos terminan sus estudios obligatorios con un alto dominio del catalán y el castellano”, expone el informe. De hecho, el estudio carga contra la controvertida Lomce, la ley educativa que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), al considerar que “desafía” el modelo lingüístico catalán y “obstaculiza el sistema de conjunción lingüística e inmersión”.

Donde quedan tareas pendientes, admite el informe, es en la Justicia. “El número de sentencias en catalán está disminuyendo, del 12,4% en 2013 al 8,4% en 2016, aunque la Generalitat ha seguido implementando amplios programas de formación en catalán para todo el personal judicial”, señala. Esta situación ha sido recogida en el último informe de Política Lingüística de la Generalitat, donde sitúa la presencia del catalán en las sentencias en el 7,7%.

El estudio recoge las quejas del Govern sobre las “acciones legales sistemáticas” que se toman contra la legislación del catalán y las denuncias de entidades por discriminación lingüística. “A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, todavía existen deficiencias en términos de idioma en el servicio de salud y la atención a los ancianos”, señala.

El último informe de la entidad de defensa del catalán Plataforma per la Llengua recoge un presunto caso de discriminación donde una doctora criticó a una paciente de 15 años cuando se le escapó una palabra en catalán en medio de su explicación en castellano. “Esto es lo que os pasa aquí, que no podéis salir a más de 40 kilómetros porque tenéis problemas con la lengua. No sabéis expresaros correctamente y no tenéis futuro fuera de aquí, a mí me da igual”, dijo la doctora, según Plataforma per la Llengua.