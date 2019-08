Tres embarazadas abortan por el brote de listeriosis de Magrudis

Señal en directo del debate sobre la listeriosis en el Parlamento andaluz.

Tres embarazadas han perdido a sus bebés en las últimas horas por el mayor brote de listeriosis registrado en España. Dos de esos abortos se han producido en Sevilla y el otro en Madrid, también vinculado con la infección originada en la empresa Magrudis. En el caso de Andalucía, se trata de dos mujeres que estaban ingresadas en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío, y que habían consumido la carne contaminada de La Mechá, según ha informado este viernes la Consejería de Salud andaluza. Los abortos se han producido en las semanas 32 y 8 de gestación, respectivamente. La embarazada de Madrid estaba en el primer trimestre de gestación, y se encontraba ingresada y en seguimiento en un centro privado. Consumió la carne objeto de la alerta sanitaria en un establecimiento en Andalucía.

A falta de tener los resultados de las pruebas realizadas, la sospecha diagnóstica, según la Junta de Andalucía, es que las pérdidas se han producido por la bacteria de la listeria. Además, el Gobierno andaluz ha confirmado este viernes que otro aborto, producido el pasado día 2 de agosto, y la muerte de un enfermo con cáncer metastásico, están ligados a este brote. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, comparece en estos momentos en en el Parlamento andaluz para explicar la gestión de la crisis.

Los tres abortos conocidos este viernes y la confirmación del caso del día 2, en el que el feto estaba en la 18ª semana de gestación, se suman al que sufrió otra mujer, en los últimos tres meses de embarazo, el pasado 12 de agosto, antes de que se decretara la alerta sanitaria y que fue confirmado la semana pasada por José Miguel Cisneros, el portavoz del grupo de seguimiento de la crisis de la Junta de Andalucía. En un primer momento se descartó que estuviera vinculado con el brote porque no constaba que la madre hubiera comido la carne mechada de Magrudis. Lo probable, explicó el doctor, es que no hubiera mencionado ese producto, aunque sí lo hubiera ingerido, ya que entonces no estaba el foco puesto sobre él.

El portavoz del grupo de seguimiento del brote de la Junta de Andalucía, José Miguel Cisneros, ha explicado que en los dos últimos abortos de Sevilla ambas mujeres habían comido carne mechada. En uno de los casos, que ha rehusado confirmar, la madre había presentado síntomas muy leves hace un mes, pero no había acudido al hospital y en el otro la gestante había recibido tratamiento previamente. El médico ha insistido en la importancia de que todas las embarazadas que tengan síntomas acudan a su especialista o al hospital. Cisneros también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha informado de que a lo largo de la crisis, 11 mujeres embarazas con positivo han dado a luz a 12 niños que han nacido sanos.

No se ha registrado ningún nuevo caso de infección en la comunidad desde el jueves, por lo que la cifra de casos confirmados desde que se declaró la alerta, el pasado 15, se mantiene en 197, según un comunicado de la consejería. También se mantiene el número de pacientes hospitalizados, 67, la mayoría en Sevilla. De ellos, 23 son embarazadas que están en tratamiento antibiótico, y tres son pacientes ingresados en la UCI. El brote ha causado tres muertes confirmadas.

La consecuencia más común de la listeriosis en embarazadas en los primeros meses es el aborto, mientras que si el contagio se produce en el tercer trimestre, hay mucho más riesgo de sufrir un parto prematuro, según explicó a este diario Juan Antonio Abascal, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología. “Los bebés afectados pueden presentar encefalopatías y retraso mental y puede tener graves secuelas neurológicas”. Si se detecta a tiempo, el tratamiento con antibióticos en la madre es altamente efectivo.