La empresa investigada por la listeriosis vendió su carne mechada a una firma de marca blanca

La carne mechada La Mechá, que está detrás del mayor brote de listeriosis registrado en España, se vendió a una empresa que la ha comercializado bajo una marca blanca, que no se ha inmovilizado hasta este viernes, según ha informado la Junta de Andalucía. Las autoridades no han tenido constancia de la existencia de esta segunda marca, vendida por la firma Comercial Martínez León, hasta el pasado martes 20, cinco días después de que se declarara la alerta sanitaria, el pasado día 15. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado además la contaminación de otros dos productos fabricados por Magrudis, que elabora La Mechá: el lomo al jerez y el lomo al pimentón. Estos productos estuvieron circulando hasta que se ordenó su retirada este miércoles 21. Los afectados por el brote siguen aumentando y ya superan los 200 en todo el país, la mayoría en Andalucía. La Junta ha informado además de la muerte de un enfermo de cáncer terminal con presencia de listeria en sangre, aunque no se ha podido confirmar aún si el fallecimiento está relacionado con el brote.

La cifra de afectados por listeriosis en Andalucía, comunidad donde se originó el brote, se ha elevado a 186, tras confirmarse 25 nuevos casos respecto de las cifras ofrecidas el día anterior, según ha informado este viernes el portavoz del grupo de seguimiento del brote de la Consejería de Salud, el médico José Miguel Cisneros. En Extremadura se ha confirmado que otro paciente padece la enfermedad. Sumados a otra quincena de casos confirmados en días anteriores en otras comunidades, hay al menos 201 afectados en España, en espera de que el Ministerio de Sanidad facilite datos oficiales. Se trata, según Cisneros, de un "brote explosivo" de casos, con un periodo de incubación más corto del habitual, de solo tres días, que se espera que remita la semana que viene.

En su comparecencia, Cisneros ha afirmado que el hecho de que se haya encontrado listeria en las mechadoras de la empresa Magrudis, que elabora la marca La Mechá, confirma la hipótesis de que "el nivel de contaminación de la empresa era elevado", aunque ha llamado a esperar a los resultados del resto de análisis.

Productos de la marca La Mechá.

El 82% de los casos nuevos en Andalucía se han registrado en Sevilla. En total, hay 99 personas ingresadas en hospitales públicos, 17 más que este jueves. Treinta y una son embarazadas. Cuatro personas están en la UCI, una más que el día anterior. De los ingresados, se ha confirmado que 18 tienen listeriosis, mientras que las demás pacientes están en estudio.