Una mujer embarazada pierde al hijo por listeriosis

Una mujer embarazada en los tres últimos meses de gestación ha perdido a su hijo por una infección de listerioris, según ha confirmado a este diario la Consejería andaluza de Salud. La Junta, por el momento, desvincula el fallecimiento del feto del brote que ha afectado a 44 personas y que ha obligado a declarar la alerta sanitaria y a prohibir la venta de carne mechada de la marca La Mechá.

La mujer ingresó el lunes por la tarde en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla por una hemorragia originada en el desprendimiento de placenta. "Al hacer los análisis de descubrió que la placenta estaba infectada por la bacteria, algo que no es inusual", explica una fuente desde la Consejería de Salud, que asegura que la madre no estaba diagnosticada de listeriosis. "Los equipos médicos están estudiando ahora si la madre pudo haber ingerido el producto infectado, pero de momento no hay constancia y se desvincula el fallecimiento del brote de listeriosis", afirma.

La Junta de Andalucía ha elevado a 24 el número de personas ingresadas por el brote de listeriosis, cuatro de ellas en la UCI. Todas están ingresadas en distintos hospitales de la capital andaluza y el Aljarafe. Los primeros casos aislados se conocieron a finales de julio. La Consejería de Salud ha paralizado desde el día 14 la producción y la comercialización de la carne mechada que resultó infectada y se siguen haciendo análisis para detectar el origen del brote.