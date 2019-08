WhatsApp, paseos y angustia en el pabellón de las embarazadas con listeriosis

Las mañanas son la peor parte de día a día para las embarazadas que están ingresadas por listerioris en la planta cuarta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Solo las visitan los médicos y las horas parecen no querer avanzar. Ellas tratan de hacer frente al tedio reuniéndose en habitaciones, dando paseos por el pasillo, jugando al parchís… Por la tarde, con la llegada de familiares, el tiempo pasa más rápido. Este miércoles antes de comer allí quedaban unas 13 pacientes. Han llegado a estar más de 20. La sucesión de altas es un motivo de esperanza para todas las mujeres que aún esperan poder salir.

Es el caso de Zahara Garrido, de 27 años. Ella comió la maldita carne mechada de Magrudis el 3 de agosto, mucho antes de que se activara la alerta sanitaria. Pasó todos los síntomas creyendo que se debía a una insolación. El 16 de agosto fue al Virgen del Rocío y le tomaron muestras y el 17 le llamaron para que ingresara porque había dado positivo en listera. Su bebé ha cumplido las 20 semanas en el hospital y parece sano, aunque no quieren hacerle las pruebas porque temen romper la placenta. Es su segunda semana en el Virgen del Rocío y ha visto pasar a varias compañeras por su habitación y por la planta. Entre ellas han creado un grupo de WhatsApp en el que intercambian impresiones, información sobre lo que les pasa a otras pacientes y asuntos al margen de la listerioris, para poder pasar el día. Se trata de una rara amistad, en circunstancias anómalas, pero que ninguna va a olvidar dada la trascendencia y los riesgos por los que están pasando.

La consecuencia más común en una embarazada en los primeros meses de embarazo es un aborto. En el tercer trimestre hay mucho más riesgo de parto prematuro”, explica Juan Antonio Abascal, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología. “Los bebés afectados pueden presentar encefalopatías y retraso mental y puede tener graves secuelas neurológicas”, indica. Abascal, sin embargo, asegura que si se detecta a tiempo, el tratamiento con antibióticos en la madre es altamente efectivo. “En el caso de los neonatos, si se aplica un cóctel de antibióticos de manera inmediata también es eficaz”, abunda. El antibiótico, ampicilina, no es perjudicial para el feto, explica Abascal. “Con 2 o 3 gramos diarios evita que se desarrolle la bacteria”, señala el especialista. “

A Inma Ruiz cuando ingresó el 16 solo le explicaron que podía sufrir un aborto. “Yo tenía un embarazo de riesgo y ya había sufrido dos abortos, previamente. Creo que me vieron tan nerviosa que no me quisieron contar nada más”, explica con la voz quebrada. Ruiz, de 42 años, recibió el alta el sábado pasado, pero aún tiene que estar con el tratamiento de antibióticos hasta el 31. Está muy aliviada de poder descansar en su casa de Los Molares, en Sevilla. “Estar allí encerrada es muy duro. Yo aguanté por mi bebé”, dice. Ruiz es de las embarazadas que llegó en peor estado al Virgen del Rocío. Comió la carne mechada el miércoles 14 en un bar de Sevilla y esa tarde presentó todos los síntomas. El 15 fue a un hospital del Aljarafe. “Al no haber alerta sanitaria, me dijeron que era gastritis y que no me preocupara por el bebé”, explica. El 16, la amiga con la que había ido al bar, la alertó.

“Un caso más”, el lo primero que le dijeron al día siguiente cuando fue a Urgencias del Virgen del Rocío, cuando una amiga le alertó de la carne contaminada. Para entonces tenía las encías inflamadas y una fiebre que tardó mucho en remitir. “Me hicieron una ecografía para comprobar que el bebé no había muerto”, explica. Allí se enteró de que iba a tener un niño. Ahora guarda reposo, pero le han alertado de que con cualquier síntoma regrese. “Como el período de incubación es tan largo y esto es nuevo, prefieren que estemos pendientes”, asegura.

Abascal da un consejo a las mujeres embarazadas. “Por precaución que limpien las superficies todo con agua y jabón y que después desinfecten, porque la bacteria es muy resistente”.