Primer día sin nuevos casos de listeriosis

En foto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se reúnen con profesionales y técnicos que participan en el dispositivo que atiende a los pacientes afectados por el brote de listeriosis este 28 de agosto. En vídeo, Juanma Moreno explica que es el primer día sin casos nuevos de listeriosis. FOTO: ALEJANDRO RUESGA / VÍDEO: EUROPA PRESS

El mayor brote de listeriosis registrado nunca en España muestra "una evolución claramente favorable", según ha confirmado hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la primera comparecencia en la que se refiere a esta crisis de salud pública desde que se decretó la alerta el pasado 15 de agosto. En estos momentos son 77 las personas ingresadas en hospitales de Andalucía, 28 de ellas embarazadas (tres menos que ayer). Y, por primera vez desde que el Gobierno andaluz ofrece un recuento diario de casos, no constan nuevos contagios. Sí apuntó el portavoz de la Junta José Miguel Cisneros a que "lo más natural" es que se confirme que el fallecimiento de un hombre de 74 años y un segundo aborto se deben a este brote. Pero lo comunicarán, dijo, cuando haya confirmación oficial. "Estamos en un claro proceso de inflexión en el brote de listeria", insistió Moreno, quien advirtió sin embargo de que habrá "un goteo en los próximos días".

Moreno (PP) se felicitó de que el "índice de mortandad de este brote ha sido menor" que la media, que es de un 17%, "gracias al precoz tratamiento del SAS [Servicio Andaluz de Salud]". "Estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y en el mundo", ha subrayado el presidente andaluz. Aunque también afirmó no querer caer en la "autocomplacencia": "Cuando remita el brote haremos un informe para localizar los errores y avanzar sobre los aciertos". Entre los fallos, Moreno ha reconocido el que "quizás" hayan tenido en materia de comunicación: "Quizás no hayamos estado lo más acertados posibles", señaló antes de asegurar que en cualquier caso la comunicación se había lanzado "en tiempo y forma" y había habido "máxima transparencia".

Para él, la gestión de la alerta fue correcta: "No se puede lanzar una alerta sin tener todos los análisis y los datos contrastados". Ahora, desde la Junta se comenzará una valoración para saber si son necesarias más inspecciones para esclarecer lo sucedido, cuya responsabilidad Moreno Bonilla atribuye solo en la empresa: "La única responsable es la empresa y es la que tendrá que dar respuesta a los afectados y también en otros ámbitos de la Administración". Según el presidente, tienen que estar "orgullosos" porque en 15 días lo tienen "controlado".

Desde que se activó la alerta, Moreno solo se refirió públicamente a la crisis de listeriosis, la más grave de España, el pasado 19, en la toma de posesión de Isabel Díaz-Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la capital de España aseguró que "se había actuado conforme a los protocolos". El pasado jueves acudió por primera vez a una de las reuniones del grupo de seguimiento del brote. El fin de semana, con más de 200 afectados, estuvo en Galicia con el presidente Nuñez Feijóo.

Cree el presidente andaluz que eso no cambia nada: "Esto es enormemente complejo y no se puede llegar a la simplificación, y lamento que haya personas que crean que su situación se podría haber evitado si se hubiera comunicado de otra manera". Según el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, las autoridades sanitarias andaluzas han inmovilizado hasta 5.800 kilos de carne mechada contaminada con la bacteria de la listeria y asegura que desde el 18 de agosto los andaluces no consumen el producto infectado.