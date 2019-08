El gestor de Magrudis: “No entiendo el maremágnum que se ha formado sobre mi empresa”

El responsable de Magrudis, José Antonio Marín. En vídeo, sus declaraciones. ATLAS

"No entiendo el maremágnum que se ha formado sobre mi empresa", ha asegurado José Antonio Marín, el gestor de Magrudis, cuya carne mechada está detrás del mayor brote de listeriosis registrado en España, con más de 200 afectados y una muerte confirmada. Marín, el verdadero gerente de esta pequeña empresa sevillana, pese a que es su hijo Sandro el que figura como propietario y administrador, cree que "se ha politizado" el problema, según ha dicho, antes de cortar de forma precipitada una entrevista este martes en la Cadena Ser cuando el periodista ha intentado aclarar esta opinión.

Marín ha asegurado que "no debe ser tan evidente lo del brote cuando los mismos veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla, los técnicos de la Junta de Andalucía, llevan varios días intentando dar con él (con el foco) y no lo consiguen". El fabricante de La Mechá ha asegurado que "después del tratamiento térmico", es decir, del proceso de horneado, "hasta el día de hoy no han encontrado nada". Eso pese a que los análisis han encontrando la bacteria en el carro de horneado, a partir de muestras tomadas en la fase posterior a la cocción de la carne. Este hecho ha llevado a los técnicos del laboratorio municipal a revisar la temperatura del horno para comprobar que esta es la que efectivamente constaba en su plan de autocontrol, de 83,9 grados. La bacteria muere a temperaturas superiores a 75 grados.

Durante la entrevista, Marín ha reconocido desconocer fechas cruciales sobre el funcionamiento de la empresa en la actual crisis.

Pregunta. ¿Cuándo fue cuando su planta pasó la última inspección de control externa?

Respuesta. No le sabría decir, la verdad, no sé la fecha exacta.

P. ¿Pero hace meses, hace años?

R. Sí, hace unos meses.

P. ¿Y todo estaba bien?

R. Sí, sí.

P. ¿Y usted garantiza que seguía al pie de la letra todos los protocolos de higiene y desesterilización de la maquinaria?

R. Si, todo ,absolutamente todo.

P. ¿Dónde cree que puede estar el foco?

R. Francamente, si los técnicos del Ayuntamiiento y de la Junta no son capaces de dar con él, imagínate yo, que soy un neófito en todo esto. Una bacteria me dicen que puede estar en el hogar de cualquiera, en cualquier sitio, vivimos a diario con ellas y no se ven. Todo lo que digamos sin saber son conujeturas.

Preguntado sobre la fecha en la que realizo unas obras de ampliación que no comunicó a la Junta hasta después de la finalización, y la fecha en la que volvió a reemprender la actividad tras las mismas, ha respondido "no sabría decir la fecha exacta, creo que fue por junio. No he tenido tiempo de ver la fecha". Marín ha dicho que "el Ayuntamiento tenía los planos de cómo son las instalaciones antes de terminar la obra", y que está "seguro de que no han tenido nada que ver con el brote".

El responsable de Magrudis ha reiterado, como ya ha declarado estos días en distintos medios, que su empresa seguía "absolutamente" los protocolos de autocontrol e higiene a los que está obligada, algo que puso en duda este lunes la Junta de Andalucía. "Cumplo todos los protocolos sobre autocontrol y creo que hacemos las cosas bien. Tenemos las instalaciones limpias y personal cualificado. No entiendo el maremágnum que se ha formado sobre mi empresa". A la pregunta de si temía las consecuencias penales derivadas del brote, ha dicho: "Yo no he hecho nada fuera de la ley".