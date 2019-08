Sanidad confirma el primer posible caso de listeriosis de un extranjero contagiado en España

En foto, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (i.), y el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, visitan a afectados por el brote, el pasado viernes en Sevilla. En vídeo, Fernando Simón habla en la Cadena SER. FOTO: ALEJANDRO RUESGA VÍDEO: Cadena SER

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes el primer posible caso de listeriosis del actual brote que ha salido fuera de España. Se trata de un ciudadano inglés que, al parecer, se contagió en Andalucía y posteriormente regresó a su país. Lo ha avanzado a la Cadena Ser el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien ha explicado que, a falta de la confirmación definitiva, se trata de un turista que ingirió carne mechada en Andalucía a mediados de agosto, y que no descarta que aparezcan nuevos casos.

Las autoridades sanitarias están a la espera de "confirmar si su cepa es igual que las cepas que están circulando por aquí, y si estaba o no contabilizado en los casos de Sevilla", ciudad en la que fue atendido inicialmente, ha explicado Simón. El paciente viajó posteriormente a Francia, país al que llegó la confirmación de que tenía listeriosis, y donde estuvo un par de días ingresado en un centro hospitalario antes de continuar viaje a Reino Unido.

Simón ha indicado que el brote de listeriosis, que ha causado más de 200 afectados en España, la mayor parte en Andalucía, está remitiendo, aunque aún no se puede descartar que se produzca algún rebrote. Este domingo, la Junta de Andalucía informó de que se habían registrado tres nuevos casos respecto del día anterior, lo que eleva a 192 la cifra de afectados en la comunidad.

Para Simón, hubiera sido lógico retirar todos los productos de la marca La Mechá desde el principio, aunque fuera quizá "precaución exagerada". "No es fácil en este tipo de situaciones tomar la decisión más ajustada, pero los plazos podrían haber sido claramente más cortos", ha dicho. La Junta ordenó esta medida el pasado día 21, seis días después de decretarse la alerta sanitaria. La cantidad de bacteria encontrada en los productos de Magrudis, fabricante de la carne mechada origen del brote, indica que no se ha tratado de un "pequeño error", sino que "ha habido un fallo mayor de lo que debería". "Bacterias hay por todas partes pero hay mecanismos para eliminarlas", ha aseverado.

Este domingo se conoció que el carro de horneado de Magrudis también está contaminado con listeria, según los resultados preliminares del laboratorio municipal del Ayuntamiento de Sevilla, que analiza decenas de muestras en el interior de la fábrica. Este positivo se suma a los de dos de sus mechadoras (instrumentos empleados para rellenar la carne cruda antes de cocerla), conocidos el pasado miércoles.

El gerente de Magrudis, José Marín, ha asegurado que su fábrica de Sevilla tenía un protocolo de limpieza diario y ha declarado: "Si encuentran bacterias en un quirófano, ¿cómo no va a haber en mi fábrica?". En declaraciones al diario ABC, Marín insiste en que en la fábrica se llevaban a cabo todas las medidas para prevenir episodios como este. "No sé ni lo que me habré gastado en lejía", ha dicho Marín, que se lamenta de que "aunque no supondrá la ruina, nos va a costar mucho salir de esto".

En otras declaraciones a Antena 3, Marín ha defendido que cuentan con tratamiento térmico tanto después de mechar la carne como tras pasar por los carros del horno. "Los registros de temperatura, la limpieza... todo eso está perfecto", ha asegurado, reiterando que cuentan con la certificación de calidad ISO 90001, que "se implantó el 23 de mayo de este mismo año".