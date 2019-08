Muere una mujer de 74 años en Sevilla por el brote de listeriosis

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En vídeo, declaraciones de María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones. ALEJANDRO RUESGA | ATLAS

La Consejería de Salud ha informado del fallecimiento de una paciente de 74 años como consecuencia del brote de listeriosis. Se trata de la segunda muerte confirmada de una infección que ya suma 196 afectados en Andalucía y más de 200 en toda España.

La fallecida presentaba "patologías previas", según el comunicado de Salud, y se encontraba dentro de la población de riesgo. Ha fallecido a las 13.15 de este martes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó el 12 de agosto. Era una de las tres pacientes que permanecía en la UCI.

Esta mujer se suma a la primera víctima, una anciana de 90 años que falleció el pasado 20 de agosto, también en el Virgen del Rocío. La Consejería de Salud investiga si la bacteria de listeria que el pasado viernes provocó la muerte de otro hombre de 72 años con un cáncer de páncreas en fase terminal, es de la misma cepa que el brote. Estas muertes se suman al aborto de una mujer el pasado 12 de agosto, antes de que se decretara la alerta sanitaria y que fue confirmado ayer por José Miguel Cisneros, el portavoz del grupo de seguimiento de la crisis de la Junta de Andalucía. Se trata de una mujer que ingresó con desplazamiento de placenta en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

En un primer momento se descartó que estuviera vinculado con el brote porque no constaba que la madre hubiera comido de la carne mechada de Magrudis. El portavoz del grupo de seguimiento de la crisis de la Junta de Andalucía, el médico José Miguel Cisneros, explicó este lunes que ingresó el 12 de agosto, antes de que se diera la alerta por el brote, y se le preguntó por todo lo que había comido en los tres últimos meses. Lo probable, explicó el doctor, es que no hubiera mencionado ese producto, aunque sí lo hubiera ingerido, ya que entonces no estaba el foco puesto sobre él. La Consejería también está analizando la coincidencia de la cepa en el caso de otro aborto ocurrido el 2 de agosto.

La intensidad de la crisis parece remitir, tal y como ayer avanzó Cisneros. Hoy se han consignado tres nuevos casos, que deja el número total de afectados en Andalucía en 196. Los pacientes ingresados en los hospitales públicos a día de ayer eran 68 (frente a los 83 del día anterior). De ellos, 26 son mujeres embarazadas (28 el día anterior) que están en tratamiento antibiótico. El fin de semana solo se contabilizaron seis casos, tres el sábado y tres el domingo. Ayer se confirmó uno solo.

"Los datos de los cuatro últimos días indican que se ha producido la inflexión del brote, aunque aún no se ha terminado”, explica Cisneros en la nota de prensa difundida por la Consejería de Salud. El portavoz incide en que “lo esperable es que la reducción del número de casos se acentúe en los próximos días para entrar en una fase con casos poco frecuentes que puede durar hasta el mes de octubre incluido”. El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, fue ayer un poco más allá y aseguró, tras la reunión interterritorial en el MInisterio de Sanidad para analizar el brote, que se esperaba "tener el brote bajo control en 10 o 15 días".