Ucrania descubre más de 1.000 posibles casos irregulares de vientres de alquiler en la UE

Ucrania es, junto con Estados Unidos, el destino principal de las familias españolas que acuden a los vientres de alquiler. También viajan a Canadá o a Georgia. Rondan el millar anual, según estimaciones de asociaciones de familias y agencias. Las Administraciones no dan datos oficiales.

Aunque es una práctica prohibida en España, una instrucción administrativa autoriza el registro de los bebés si existe una sentencia sobre la filiación en el país donde se ha llevado a cabo el proceso. No es posible conseguir esa sentencia en Kiev. Hasta el pasado febrero, se abría la mano y se hacían las inscripciones con pruebas de ADN. Ahora los niños salen con pasaporte ucraniano. La ministra de Justicia cree que la investigación abierta refuerza su actuación y señala que no van a cambiar esos requisitos. “Estas instrucciones se articulan para impedir que se pueda jugar con los niños y con su origen”, dice Dolores Delgado. Lamenta que no exista una “legislación internacional uniforme que prohíba la gestación subrogada”.