La falta de depuración del agua le ha costado ya a España 22 millones

NACHO SÁNCHEZ

La vía de la sanción europea no es la única que está abierta. En Málaga, una investigación realizada por el Seprona de la Guardia Civil —la operación Vastum— ha culminado con la imputación de 16 cargos o excargos públicos de las localidades de Nerja (11) y Coín (cinco). En ambos casos, no se depuran correctamente las aguas residuales urbanas. La investigación también ha afectado a otro municipio, Alhaurín El Grande, donde aún no hay imputaciones. Todos los casos parten de la misma denuncia realizada por Ecologistas en Acción en 2017 por la falta de depuración. En Nerja es donde la instrucción está más avanzada. En Nerja, además de la denuncia de la asociación ecologista también existe la de un empresario local, cuyo negocio se veía afectado por aguas fecales con frecuencia y que se encuentra personado en la causa. Entre los investigados se encuentran José Alberto Armijo, alcalde de la ciudad durante 20 años y la exregidora Rosa María Arrabal, además de varios ediles y gerentes de la empresa pública de aguas. Aunque la construcción de la depuradora en Nerja fue declarada de interés general por el Gobierno en los años 90, aún no ha sido construida. Se prevé que entre en fase de pruebas a finales de año, aunque desde Ecologistas en Acción creen que no será hasta 2020 “como muy pronto”.

En Coín, entre los cargos a los que se ha tomado declaración inicial están los exregidores Gabriel Clavijo y Fernando Fernández-Tapias (quien dejó la alcaldía hace unos meses para dirigir la delegación de Agricultura de la Junta en Málaga) así como tres concejales. En este caso se trata del vertido de aguas residuales a diversos arroyos ubicados en un espacio natural protegido.