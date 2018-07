España afronta una multa millonaria por depurar mal las aguas urbanas

De las 17 aglomeraciones que la Comisión Europea llevó ante el Tribunal de Justicia de la UE, tres estaban en la Comunidad Valenciana. En los tres casos —Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira— Bruselas y el Gobierno español dan por solucionado el problema a día de hoy. Otros tres casos —Santiago, Vigo y Aguiño-Carreira-Ribeira— son de Galicia y fuentes de la Comisión también lo consideran solventados ya. Lo mismo ocurre con la depuración de la zona Estepona-San Pedro (Málaga) y Valle Guerra (Tenerife).

Pero en nueve casos la Comisión no cree que aún este solucionado el problema. En Canarias está el caso de Valle Güímar y en Asturias, Gijón Este. Pero la mayor acumulación de incumplimientos aún vivos en este expediente, sin duda, se da en Andalucía. No se han solucionado los problemas —según la Comisión— en Isla Cristina, Matalascañas, Barbate, Tarifa, Coín, Alhaurín el Grande y Nerja. El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, admite que no se han completado las obras de depuración en la mayoría de municipios. “Quedaba tanto por hacer en depuración en España y Andalucía que no se ha llegado a tiempo”, responde cuando se le pregunta por las razones por las que no se ha cumplido en estos 27 años con la directiva de depuración de aguas residuales.

De las ocho que están pendientes según la Comisión en Andalucía, cuatro son obras que debería acometer la Junta y otras cuatro el Gobierno central, que decidió declararlas de interés general. En uno de los casos, el de Tarifa, Fiscal asegura que la semana pasada se remataron las obras y la depuradora fue entregada al Ayuntamiento.