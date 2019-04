“María José tenía pánico de lo que me puede pasar por ayudarla a morir”

Varias horas después de ser puesto en libertad sin fianza por ayudar a su mujer a suicidarse, Ángel Hernández se siente "muy afectado, pero también contento y alegre o satisfecho porque ella ha dejado de sufrir". Hernández, de 69 años, atiende a los medios de comunicación en su casa en Madrid, donde este miércoles acercó a María José Carrasco, de 61 años, un vaso con un medicamento que le causó la muerte que llevaba pidiendo desde hacía años.

"Meterte en un habitáculo de pocos metros, horas y horas sin poder realizar el duelo a mi mujer, ha sido bastante fuerte", ha relatado Hernández este viernes al programa Espejo Público, de Antena 3. Hernández grabó en vídeo tanto la petición expresa de Carrasco de que la ayudase a morir como el momento en el que ella bebe la sustancia que puso fin a su vida, después de padecer esclerosis múltiple desde hacía 30 años. "Ahí se ve todo el sufrimiento de mi mujer los últimos tres meses, para que la gente vea la necesidad que hay de la eutanasia", explica. La pareja tenía la esperanza de que el Congreso aprobara la proposición de ley presentada por el PSOE para despenalizar la eutanasia, pero el bloque de PP y Ciudadanos lo hizo imposible. Pese a ello, Hernández sigue defendiendo su necesidad. "La eutanasia, como el aborto, no obliga a nadie a realizarlo. Que se regule y a las personas que lo necesiten, que se les aplique", afirma.

Hernández asegura que sabía que podía ser detenido antes de asistir a su mujer en el suicidio. Y que precisamente el miedo que Carrasco tenía a las consecuencias penales para él fue una de las razones por las que retrasara su decisión. "Ella quería morir desde hace muchísimo tiempo, pero pedírmelo... Era secretaria judicial, y tenía pánico de que encima de que yo le iba a ayudar, que me pasara lo que me podía pasar".

"Ella podía haberlo hecho hace varios años", explica Hernández, cuando aún tenía movilidad en las manos. Entonces, consiguió comprar a través de Internet el medicamento que finalmente ingirió este miércoles. Pero él empezó a empeorar de una hernia discal, y luego de una hernia umbilical, y se tenía que operar. "decidió esperar a que yo solucionara mi problema, a verme bien". Debido al avance rápido de la enfermedad, "ella se quedó sin manos, y yo le tuve que ofrecer mis manos".

"Llevaba muchos días pidiéndomelo, estaba muy agotada, sufriendo muchísimo, las pautas de morfina ya no le servían y decidimos hacerlo ese día", relata. "Yo también estaba ya muy dolorido, porque era una situación realmente muy peliaguda, el tener que ser yo el que hiciera que mi mujer dejara de sufrir". Hernández cuenta que le dijo a su mujer que quería que lo hiciese, se lo tenía que pedir ella, "para que no fuera una cosa inducida". "Por eso lo fui grabando, porque era muy importante que quedara constancia de que me lo había pedido ella".