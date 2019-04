“¿Lo hacemos mañana?” “Cuanto antes, mejor”

Vídeo en el que María José Carrasco confirma que quiere suicidarse. En la imagen, poco antes de que ingiriera el líquido.

María José Carrasco lo había repetido hacia la saciedad y Ángel Hernández, su marido, le había asegurado que la ayudaría. Este miércoles, su esposo le suministró la medicación que la ayudó a acabar con su sufrimiento. El hombre ha sido detenido. En este vídeo, grabado un día antes, la mujer, que padecía esclerosis múltiple desde hace 30 años, confirma que quiere suicidarse "cuanto antes, mejor". Este es el diálogo que mantuvieron:

Ángel. Bueno, María José, vamos a grabar este testimonio, porque es muy importante para que quede constancia del deseo que llevas queriendo que se lleve a cabo, que es el suicidio.

Ella asiente.

Ángel. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?

María José. Sí.

Ángel. ¿Quieres esperar a algo?

María José. No.

Ángel. ¿Quieres que se lleve a cabo ya?

María José. Sí.

Ángel. ¿Sabes que te tengo que ayudar yo? Que no hay nadie que te pueda ayudar, y además no estaría bien que…

María José. Sí, lo sé.

Ángel. Lo sabes. Me lo has pedido muchas veces, muchas veces. Más de las necesarias. Pero claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero claro, visto lo visto... Hoy es 2 de abril de 2019. ¿Entonces quieres e insistes en que quieres suicidarte?

María José. Sí.

Ángel. Vamos a ver, ¿quieres que lo prepare y lo hagamos mañana?

María José. Sí.

Ángel. Bueno, pues no hay nada más que hablar. Yo creo que…

María José. Cuanto antes, mejor.

Ángel. Lo único que me preocupa es que no puedas ingerir el líquido porque tienes problemas de deglución. Y ya no es solamente el atragantamiento que tienes, sino que te cuesta mucho trabajo, te entra fatiga cada vez que ingieres algo. Esa es la única preocupación que tengo. Pero quieres seguir adelante, ¿no?

María José. Sí.

Ángel. Pues lo preparo todo. Te voy a dar lo que con mucho esfuerzo, cuando todavía podías un poco manejar tus manos, conseguiste a través de Internet. El pentobarbital sódico, que lo tenemos ahí guardado. Y eso es lo que te voy a aplicar. Esperemos que no sea un fraude, porque como lo tuviste que pedir por Internet… Bueno, lo veremos enseguida. Entonces ¿lo dejamos aquí?

María José asiente con la cabeza.

Ángel. Mañana.

Ella vuelve a asentir. Esta vez, también verbalmente: Sí.

Ángel. Vale, pues nada más que esto.

El marido de Carrasco apaga la cámara. Un día después, vuelve a encenderla. Vuelve a preguntarle a su mujer si está convencida y quiere seguir adelante.

Ángel. Bueno, María José, ha llegado el momento, el que tanto deseabas.

Ella asiente con una media sonrisa.

Ángel. Yo te voy a prestar mis manos, eso que tú no puedes. Yo te voy a prestar mis manos. Primero vamos a probar con un poquito de agua porque no sé si puedes tragar. Si vemos que no puedes tragar, lo abortamos, porque…

Ella bebe agua con una pajita.

Ángel. ¿Qué crees?

María José. Que sí.

Ángel. Te lo doy entonces. No es mucho, pero puede que sepa mal, o sea, que tienes que soportarlo. ¿Estás decidida?

María José. Sí.

Ángel. Pues adelante.

EL PAÍS ha decidido no emitir las imágenes en las que María José Carrasco ingiere el líquido.

"A ver, dame la mano que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Tranquila, ahora te dormirás enseguida", le dice Ángel Hernández a su esposa.