El movimiento feminista remite a los partidos sus exigencias electorales

Ángela González consiguió, tras pleitear 15 años, que España admitiera, tras un dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que no actuó con la diligencia debida para evitar que su exmarido y maltratador matara a la hija de ambos. Ocurrió en 2003, en una visita permitida por un juez y después de que ella hubiera puesto hasta 48 denuncias intentando alertar del riesgo que corría la menor. Según González, el juez sigue ejerciendo. Itziar Prats pidió protección a una jueza para sus dos hijas y le fue denegada. Su exmarido las mató después. Aún no ha llevado el caso a los tribunales. Como ellas, los colectivos feministas reclaman que se exija responsabilidades por mala praxis a los operadores jurídicos que no actúen con esa diligencia y que se les penalice con "sanciones, penas e inhabilitaciones".