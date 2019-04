Los socios de la moción de censura apoyarán los decretos sociales con críticas a su electoralismo

“Sin nosotros los viernes sociales serían viernes negros; así que tengan en cuenta con quiénes quieren pactar”. Esta advertencia inicial de Joan Baldoví, diputado de Compromís, marcó el tipo de debate y determinará la votación esta tarde de los llamados seis decretos sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado este miércoles a la Diputación Permanente del Congreso.

Los partidos que hicieron posible en junio la moción de censura contra Mariano Rajoy volverán a tejer así una mayoría para sacarlos adelante antes de las elecciones en lo que supone una pista de más largo alcance ante posibles mayorías parlamentarias futuras tras las elecciones del 28-A. Pero lo hicieron con fuertes críticas de esos aliados, Unidas Podemos, PDeCAT, ERC, PNV, Compromís y Bildu, al momento electoral elegido para sacarlos adelante y, sobre todo, a la timidez y falta de ambición en algunas de las medidas. Ciudadanos y PP cuestionaron el "electoralismo" de esos decretos en favor de la campaña de Pedro Sánchez pero anunciaron votos diferentes: el partido de Rivera apoyará algunos y el de Pablo Casado ninguno.

Las críticas de los aliados de la moción de censura no evitarán más que probablemente que al final salgan adelante todos y cada uno de los seis reales decretos porque todos esos votos son imprescindibles: el Gobierno y sus socios suman 33 escaños en la Diputación Permanente frente a los 32 de la oposición. Pero ese bloque también podría romperse en algún caso. El PP votará en contra de todos los decretos pero Ciudadanos dará el sí a las medidas para proteger a los españoles en el caso de un Brexit sin acuerdo y a la igualdad en los permisos de paternidad y maternidad.

El primer decreto ley abordado fue el que contiene el plan de contingencia para afrontar un Brexit y una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Luego se discutió otro sobre igualdad y el que amplía los permisos de paternidad y a continuación en la agenda del día está el de las subvenciones a los parados mayores de 52 años, las reformas para el impulso del alquiler, el que regula sector de la estiba y el que contempla una mayor inversión para las autonomías y ayuntamientos.

Unidas Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, Compromís y Bildu han querido entrar en el debate aclarando que iban a facilitar la convalidación de los decretos (y su tramitación mayoritaria como proyectos de ley para permitir enmiendas) porque aceptan que en su contenido hay mejoras sociales para los ciudadanos, pero expresando su malestar por las formas. No les ha gustado nada que el Gobierno de Sánchez esperase hasta el final de esta corta legislatura para incluir algunas de esas propuestas cuando lo podían haber intentado antes y en el caso de Podemos insistiendo mucho en que al final no se ha podido promover la derogación de la Reforma Laboral aprobada en su día por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy.

Aitor Esteban, el portavoz del PNV, expresó su queja por no haber sido debidamente consultados antes y avanzó algunas dudas sobre posibles conflictos de competencias pero sí adelantó que apoyará tanto el que afecta al subsidio para los parados mayores de 52 años como el que contempla la progresiva equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha encabezado la delegación socialista en el pleno de la Diputación Permanente y ha defendido directamente varios decretos relacionados con su departamento. A la entrada ha pedido el apoyo de todos los partidos y que dejen los intereses partidistas para la campaña electoral. Fuentes del ejecutivo se han expresado "precabidamente optimistas" ante el resultado esta tarde de las votaciones y solo han manifestado ciertas dudas sobre la posición del PNV en dos decretos: el de la estiba y el de las ayudas para los alquileres.

La diputada de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha criticado que el Gobierno hubiese perdido la oportunidad para derogar la vigente Reforma Laboral: “Ustedes podrían haber derogado la reforma laboral pero no han querido y han traído un sucedáneo de mala calidad. Ustedes se van sin mover ni una coma pero apoyamos el Real Decreto por la subvención a personas que no tienen nada que echarse a la boca aunque nos queda claro que están entregados a la CEOE y dejan a la clase trabajadora a la intemperie”. La diputada del PSC, Mercé Perea, ironizó con el éxito viral que podría tener esa intervención en redes sociales de Díaz pero apuntaló la importancia de la medida porque dará subsidio a más de dos millones de personas.

Desde el PP solo se entiende la necesidad de ese decreto por las "urgencias de partido" pero su diputado Carlos Rojas fue duro: “Para el Gobierno lo que es propaganda dice que es social. El Gobierno emponzoña el sentido de los decretos con su populismo institucional. El Gobierno ha admitido 24.000 solicitudes de esta subvención que estaban paralizadas y ahora dicen que se soliciten aunque no se cumplan los requisitos: están engañando a los ciudadanos porque si no cumplen los requisitos no podrán cobrarlos”.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, en su más que previsible última intervención en el Congreso, tampoco aceptó bien el "escenario" electoral en el que se produce este debate, en medio de una campaña, aunque reconoció que los asuntos en general eran relevantes. Esteban, del PNV, incluso reprochó al Ejecutivo de Sánchez que pretenda convertir ahora la tramitación de esos decretos como si fueran proyectos de ley en la fase de enmiendas en un "zoco" con pujas y ofertas electorales.

Baldoví, de Compromís, envió dos "recaditos" al Gobierno de Sánchez al advertirle de que no se debe apropiar de todos los méritos sociales de esos decretos y al recordarle también que debe tramitar y enviar a las comunidades y en concreto a la valenciana los recursos previstos en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La representante de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha presumido de lo "determinante" de su voto para mejorar la vida de muchas personas en esta ocasión y ha vaticinado que lo serán más en el futuro antes de ratificar su voto afirmativo.

En el debate, Jordi Salvador, de ERC, ha aprovechado para dejar constancia de su disgusto porque el Gobierno socialista no haya impulsado en este etapa "ningún gesto" relacionado con los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, no ha querido revelar a la entrada el sentido global del voto de ese partido pero sí ha dejado claro con sus manifestaciones que será negativo porque entienden que forma parte de una estrategia del socialista Sánchez durante todos sus 10 meses de Gobierno en esta legislatura en beneficio de su candidatura electoral. Y ha vaticinado que todos ellos supondrán "la semilla de la futura ruina de España" y de "la próxima crisis" porque conllevan más gasto.