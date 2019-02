La Fiscalía investiga a dos famosos curanderos por promover la lejía contra el sida y el cáncer

La Fiscalía General del Estado impulsa la mayor investigación llevada a cabo en España hasta la fecha contra famosos curanderos y pseudocientíficos por promover el clorito de sodio —un tipo de lejía— como si fuera un medicamento milagroso capaz de tratar enfermedades tan graves, y distintas entre sí, como el sida, la malaria, la esclerosis múltiple y el cáncer, entre otras.

Josep Pàmies y Andrea Kalcker, dos de los más conocidos gurús de las pseudoterapias en España, se encuentran entre los investigados por un delito contra la salud pública, según ha podido saber EL PAÍS. Pàmies asegura "no tener constancia" de la investigación en marcha. "Recibo tantas notificaciones que ya no les hago caso", ha afirmado. Este diario no ha logrado hasta el momento localizar a Kalcker, de origen alemán pero residente en España desde hace muchos años.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada el pasado octubre por el Ministerio de Sanidad, que alertaba de la "publicación y venta" a través de Internet del clorito de sodio, también conocido por MMS por las iniciales en inglés de Solución Mineral Milagrosa.

La denuncia recordaba que el ministerio ya había ordenado en 2010 la retirada del MMS por considerarlo un "medicamento ilegal" que entrañaba graves riesgos para la salud. El riesgo es doble. Por un lado, "existen pruebas" de que el mero hecho de tomar lo que en realidad es un tipo de lejía, aunque se a dosis muy bajas, "puede resultar perjudicial para la salud", según Sanidad. Por el otro, las personas que lo consumen en lugar de tomar un fármaco legal incurren en el grave peligro de no tratar su enfermedad.

Sanidad alertó a la Fiscalía de que en Internet existía un enjambre de páginas web,blogs y vídeos dedicados a promover el clorito de sodio como cura milagrosa. Todo este material, además, remitía a "conferencias, libros y otros materiales promocionales" con el mismo objetivo de atribuir "a este producto amplísimas propiedades terapéuticas y preventivas", según un informe de Sanidad en el que el ministerio basó su denuncia.

Entre las dolencias a tratar con el MMS, además de las ya mencionadas, los investigados proponían el autismo, la hepatitis, la diabetes y la artritis. "El hecho de que un solo producto se proponga para el tratamiento de esta variedad de patologías [...] ya constituye una prueba de la ausencia de fundamento científico" de su uso, remacha Sanidad.

Según un comunicado hecho público hoy por la Fiscalía General del Estado, ha sido la Unidad Central de Criminalidad Informática, con el apoyo de la Guardia Civil, la que ha asumido el caso. La unidad ya "ha acordado remitir copia [de las investigaciones] a las fiscalías provinciales de Lleida [lugar de residencia de Pàmies], Madrid, Castellón [donde vive Kalcker] y Santa Cruz de Tenerife, a fin de que abran las oportunas diligencias y continúen la práctica de la prueba".

Según la Fiscalía, las investigaciones en marcha han comprobado "la efectiva publicitación y actividad de intermediación a través de la red, en distintos medios y formas, del producto MMS".

La Generalitat de Cataluña ya multó el pasado octubre con 120.000 euros a la asociación Dulce Revolución, fundada por Pàmies, por promocionar varios productos, alguno de ellos ilegal en España, como remedios para curar el cáncer.