El humedal enfermo de La Mancha

“Con menos agua, no sería rentable”, dicen los regantes

Araceli Olmedo presidió hasta 2018, durante 30 años, la comunidad de regantes de Alcázar, una de las más importantes del acuífero 23. Habla de su obligación de cuidarlo para no dejar a las generaciones futuras “un secarral”. Pero, en su opinión, no se trata de reducir las captaciones de agua, sino de mejorar el control “porque siempre hay gente que se sale de madre y extrae más cantidad de la permitida”. Olmedo relata cómo la Administración no puso coto a la construcción de pozos ilegales durante años lo que llevó a la sobreexplotación del acuífero.

Ahí se acabó sacar 4.278 metros cúbicos por hectárea al año, que han pasado a 2.000 para cultivos herbáceos y 1.500 para leñosos. Unas cantidades que, añade, “no se pueden bajar, porque no sería rentable”. Olmedo considera imprescindible, además, que la Administración implique a los regantes en sus decisiones y que se agilicen los trámites administrativos. “La Confederación Hidrográfica del Guadiana sabe que se saca agua indebidamente y eso a quien perjudica es a quien tiene todo en regla”. Olmedo pide que cuando denuncian a alguna explotación, la confederación debería acudir inmediatamente y multarla. “Sé que no tienen los medios, pero nosotros les ofrecemos convenios de colaboración”, concreta.