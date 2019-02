Otros cinco exalumnos salesianos denuncian a don Chemi por abusos en Deusto

Las denuncias contra el exreligioso salesiano José Miguel San Martín, conocido como don Chemi, continúan aumentando tras publicarse a comienzos de año supuestos delitos de abusos y maltratos a menores entre ocho y 10 años en la década de los años ochenta en el colegio salesiano de Deusto (Bilbao). Javier Prieto es uno de los cinco antiguos alumnos que, tras leer las noticias en los medios, se han sumado a denunciar a las autoridades civiles. Él lo hizo ayer lunes. No le importa dar la cara y que su nombre salga en público. Su objetivo, dice, es que "más víctimas" denuncien y la sociedad conozca "quién es realmente don Chemi".

Los hechos denunciados sucedieron durante el curso de 1983 a 1984, cuando Prieto cursaba 5º de EGB. Por aquel entonces, San Martín era su tutor y jefe de estudios. Los abusos, ya prescritos, son muy similares a los que, hasta el momento, una decena de exalumnos han contado a este diario. "Me llevaba al cuarto de la limpieza y allí me tocaba y me besaba. Sucedió más de una decena de veces", relata la supuesta víctima. Hasta el momento, 12 alumnos han denunciado a San Martín por tocamientos, besos, violaciones y maltrato físico.

La orden salesiana, que el sábado pasado pidió perdón y anunció que estaba investigando lo sucedido, ha asegurado que no tiene constancia de quejas o denuncias contra San Martín en el pasado. El acusado entró en la orden en 1975 y la abandonó en 1990. Por otro lado, dos de las 11 supuestas víctimas que han salido a la luz han afirmado que contaron lo sucedido a sus padres y que la AMPA fue a hablar con el director del centro. San Martín negó a este periódico los hechos, aunque afirmó que durante su estancia como profesor conoció algún caso similar de otro compañero salesiano "que quedó en nada". "No hice nada. Hay cosas que uno puede hacer que se malinterpretan", aseveró en una entrevista telefónica con este diario.

Tras su salida de la orden, San Martín ha continuado participando en campamentos de verano y ha trabajado como monitor y, en ocasiones, como director de los mismos. Hasta la semana pasada, su currículum aparecía en la página del Grupo Aldekoa como colaborador. La empresa de actividades de ocio negó cualquier relación laboral con él y tener conocimiento de estas acusaciones. "Es una persona agradable y un gran profesional. Siempre he querido que colaborase con nosotros pero nunca ha podido ser", declaró el director de la empresa, Santiago Aldekoa. Tras dichas conversaciones, el perfil de San Martín fue borrado de la web, según la compañía, "hasta que un juez decida si es culpable".

Uno de los motivos que han movido a todas las supuestas víctimas a declarar, y que lo hacen constar en sus denuncias, es que la justicia busque si hay más abusados en los campamentos en los que ha trabajado el acusado. Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Bilbao (PNV, EHBILDU, PSE, PP, UDALBERRI y GOAZEN) mostraron el lunes su apoyo a las víctimas e instaron a las "instituciones competentes" a que investiguen dichas denuncias. El grupo de denunciantes se concentrarán en Deusto el viernes en apoyo a las víctimas de abusos en los salesianos. Prieto nunca contó lo sucedido en casa. "Don Chemi era don Chemi. Era una persona muy querida en el centro", relata el afectado. Las agresiones sexuales no le han afectado en su vida, aunque leer las noticias de más afectados le ha hecho recordar el pasado en el colegio de los salesianos.