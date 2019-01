El 80% de los hombres y el 55% de las mujeres tendrá exceso de peso en España en 2030

La epidemia de la obesidad y el sobrepeso lleva años al alza —casi se han triplicado los casos desde 1975, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y las perspectivas de futuro son poco halagüeñas, también en España. Una investigación del hospital del Mar de Barcelona, que ha revisado medio centenar de estudios epidemiológicos sobre la prevalencia del exceso de peso en el territorio, asegura que ocho de cada 10 hombres y el 55% de las mujeres tendrán sobrepeso u obesidad en 2030. "Si la tendencia se mantiene", señalan los investigadores, España tendrá más de 27 millones de personas con exceso de peso dentro de 11 años. El estudio, publicado en la Revista Española de Cardiología, apunta, además, que esta imparable epidemia supondrá un sobrecoste de 3.000 millones de euros para el sistema de salud.

No se trata de una cuestión estética, martillean los expertos. Es una cuestión de salud. Detrás del exceso de peso se esconde un elevado riesgo de sufrir numerosas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión, el ictus, el cáncer u otras dolencias cardiovasculares. El exceso de peso se mide a través del índice de masa corporal (el peso en kilos dividido por el cuadrado de la talla). Un IMC entre 25 y 30 es sobrepeso; si la cifra supera el umbral de los 30, es obesidad.

Los investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona revisaron toda la literatura científica que había en España sobre epidemiología y prevalencia de la obesidad y el sobrepeso entre 1987 y 2014 para aproximar la cifra real del exceso de peso dentro del territorio. "Hemos revisado todos los estudios que había sobre exceso de peso en población adulta en España. El más antiguo que encontramos fue de 1987. Vimos las tendencias temporales y lo cruzamos con datos de población general del Instituto Nacional de Estadística para estimar una aproximación real a las cifras de obesidad y sobrepeso", explica Álvaro Hernáez, investigador del IMIM y primer firmante del estudio. Los resultados revelaron un futuro "alarmante". "Ahora hay 25 millones de personas con exceso de peso, tres millones más que hace una década. En un escenario conservador, si esta tendencia se mantiene, habría otros tres millones más, un 16% más de casos, en 2030", sentencia el doctor Albert Goday, endocrinólogo del hospital del Mar y autor del estudio.

Los datos que se desprenden de la investigación del IMIM implicarían que el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres en edad adulta tendrían sobrepeso u obesidad. Eso, si la tendencia no se tuerce más. "Las estimaciones las hemos hecho sobre un escenario de si se estabiliza el crecimiento, si siguiera igual que ahora sin que hubiese ningún cambio", avisa Goday. Entre 1987 y 2014, el aumento anual del sobrepeso fue del 0,28% entre los hombres y el 0,10% en las mujeres; el incremento de la obesidad osciló entre el 0,50% en los hombres y el 0,25% en las mujeres. "En los hombres, el exceso de peso es más corriente hasta los 50 años. Después, a partir de los 50, aumenta más la obesidad entre las mujeres. Son cuestiones intrínsecas relacionadas con el metabolismo hormonal. A partir de cierta edad, a las mujeres les cuesta más controlar su peso", señala Goday.

Los expertos sostienen que cualquier pérdida de peso, por pequeña que sea, reduce el riesgo de contraer alguna de las enfermedades asociadas. "Es evidente que la obesidad es un problema pluripatológico. No vamos a encontrar la llave ni la vacuna de un día para otro, pero cualquier pequeña intervención ayudará a reducir el riesgo. Aunque uno piense que ha hecho un esfuerzo enorme y solo ha bajado cuatro kilos cuando necesita bajar muchos más, que sepa que con esos cuatro kilos menos ya está reduciendo el riesgo", señala el endocrinólogo del hospital del Mar.

Un sobrecoste de 3.000 millones

Los investigadores del IMIM también han puesto el foco en el impacto económico que tiene este crecimiento de casos de obesidad y sobrepeso para el sistema sanitario. El exceso de peso siempre va asociado al riesgo de desarrollar otras patologías y, por tanto, a requerir más atención sanitaria. "Las personas con exceso de peso tienen más ingresos hospitalarios, más cirugías, más tratamientos farmacológicos, requieren más gasto en profesionales...", enumera Hernáez. El estudio estimó que en el 2016, el sobrecoste directo fue de 1.950 millones de euros (524 millones más que en 2006). Para 2030, estimaron un aumento del sobrecoste que alcanzaría los 3.000 millones de euros.

Los investigadores analizaron y estimaron los llamados costes directos, que suponen toda la atención médica, visitas y medicación. Según Hernáez, esto supone la mitad del gasto. La otra parte serían los costes indirectos, donde se incluyen las bajas laborales, ayudas, invalideces, etc. "Hipotetizamos que hay otra serie de cuestiones que, según otros estudios internacionales, suponen la otra mitad de los gastos, pero que no se pueden medir. Son los cuidados, las bajas, etc.", matiza Hernáez.

Con todo, los expertos señalan que esta tendencia creciente y las estimaciones al alza se pueden romper con más educación nutricional y políticas para promover hábitos saludables. "Es cuestión de educación sanitaria, pero también de política de precios, como la tasa a los refrescos. Hay que dar más espacio a esos alimentos que hemos arrinconado porque curiosamente son más caros, más difíciles de cocinar o menos gratificantes", sentencia Goday.