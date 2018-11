La protesta contra la violencia machista inunda la Puerta del Sol

Miles de personas, la mayoría de sexo femenino, han recorrido esta mañana el centro de Madrid en la marcha reivindicativa del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, con el recuerdo en la mente de la multitudinaria manifestación del 8 de marzo. La protesta, que ha terminado en la Puerta del Sol, se ha desarrollado en ambiente festivo, con batucada, cánticos reivindicativos y pancartas. Y todo, como siempre, bajo un hegemónico color morado, presente en bufandas, sombreros, abrigos e incluso pelucas. Ha acudido muchas familias, mucha gente joven, colectivos estudiantiles, sindicatos, pero también personas mayores, pensionistas o pertenecientes al colectivo yayoflauta.

Entre otras peticiones,las feministas han reclamado el cumplimiento inmediato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “con dotación económica, no con discursos ni golpes de pecho”; leyes específicas e integrales, prevención y estadísticas para las violencias no recogidas en la ley de 2004 sobre violencia machista; la reforma del sistema judicial con nuevos juzgados de violencia contra la mujer y el desarrollo y la mejora de los que ya existen; que se aplique el Convenio de Estambul (el acuerdo europeo sobre violencia de género) y se cumplan las recomendaciones de la CEDAW (la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer); un acuerdo universal contra todas las formas de violencia patriarcal en todos los ámbitos; la eliminación de la custodia compartida impuesta; o una política de prevención que incluya educación en igualdad en todos los ciclos del sistema educativo.

Los eslóganes en esta ocasión hacían referencia a la rabia por los asesinatos y por las sentencias judiciales. La víctima de La Manada ha estado presente en muchos cánticos (“No es no, lo demás es violación”, “Si no dice nada también es no”). Otros eslóganes han sido: “No es un caso aislado, se llama patriarcado”, “Que no, que no, que no tenemos miedo” o “Los niños no se compran, mi vientre no se alquila”.



Marta Albarrán es una de las abolicionistas. Llevaba una pancarta que rezaba: "Tu putero paga por violar". Hablando en plata, explica, son lo mismo prostitución y trata. “Estoy en la manifestación porque soy mujer, soy feminista, pertenezco al Partido Feminista y somos abolicionistas. Esto quiere decir que estamos en contra de que exista el mercado de las mujeres, la prostitución", sostiene.



En la cabecera de la manifestación ha estado Aurora Serrano, que se define como "gitana feminista", y forma parte del Consejo de las Mujeres. "Somos feministas y nos están asesinando. Nos violan y les están absolviendo. Simplemente quiero ir donde yo quiera, libre, punto. El patriarcado gitano es igual que el patriarcado que hay. Este año ha sido uno de los peores años en las gitanas en violencia de género, han asesinado a tres".

Ana Sánchez, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, aprovechó el momento para recordar que aunque "hace 40 años se aprobó una Constitución que en su artículo 14 dice que somos iguales y es una mentira. A las mujeres nos matan, abusan de nosotras, mercantilizan nuestro cuerpo, venden nuestros vientres. En el trabajo, estando mucho más preparadas que los hombres, tenemos peores condiciones, peores contratos, peores salarios".



Y han recordado durante la lectura del manifiesto que “el Ministerio de Sanidad tiene en sus estadísticas oficiales, en lo que va de año, a 44 mujeres asesinadas en el marco de la pareja o expareja [972 desde que existen datos oficiales, en 2003], y tres menores a manos de sus padres o padrastros. Y se está investigando la muerte de una mujer y dos menores”. Sin embargo, pidieron corregir esas estadísticas oficiales cuando enumeran los datos de femenicidio.net, un observatorio civil del Movimiento Femenista: “Solo desde enero de 2010, tiene documentados 988 casos entre feminicidios y asesinatos de mujeres y menores. Constituye la fuente de referencia no oficial, reconocida por la Academia Científica de la ONU, ACUNS”.