La pérdida de trabajo por sufrir violencia de género casi se ha doblado desde 2014

En diciembre de 2013, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) —el antiguo INEM— recogía 1.554 contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género. El pasado septiembre, la cifra ya contaba 2.723. Son cifras que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recabado para poner de manifiesto una cara más de la violencia de género en la semana en que se conmemora la lucha contra las agresiones machistas. Marian Mur, la secretaria nacional de Igualdad del organismo, dice que esto es solo "la punta del iceberg" de una realidad que se extiende a todos los ámbitos, también el laboral: "Todos los días, al menos una mujer tiene que dejar su trabajo en este país por culpa de la violencia de género, con todas las consecuencias económicas, sociales y personales que acarrea".

Cuenta Mur que ven mujeres a las que se despide en cuanto se vislumbran problemas, que reducen su jornada o que directamente renuncian a sus trabajos: "A veces las quitan de en medio y a veces, directamente, se quitan ellas". Las razones, según la responsable de Igualdad, son cuatro: "Si hay que elegir entre el trabajo y la vida, es fácil: la vida; por otro lado, los casos en los que la violencia alcanza a los menores, facilitan también la decisión: proteger a los hijos es lo primero; además, solo si se acredita la condición de víctima te puedes acoger a mecanismos de protección laboral; y por último, por lo general, los trabajos a los que se renuncia no son tampoco ningún empleo que merezca la pena conservar. Recordemos que la economía sumergida, la temporalidad y la precarización también tienen rostro de mujer".

En 2014 se hicieron 143 contratos de sustitución para maltratadas, 171 en 2015, 239 en 2016, 384 en 2017 y, hasta septiembre de este año, 232. No debería haber ninguno". Aunque no pueden especificar en qué empresas se dan estas bajas laborales (el SEPE no hace público ese dato), Mur apunta a "pymes y micropymes, que son las que no tienen capacidad geográfica para trasladar a otras sedes a estas trabajadoras. En los casos en los que sí es posible siempre se puede pedir un traslado si están en situación de riesgo".

El sindicato explica que quiere llevar al debate público la capacidad que puede tener el ámbito laboral en cuanto a prevención: "Si en tu trabajo hay personas que son capaces de detectar cualquier señal de violencia machista y de acompañar y asesorar, es un paso más en esta pelea. Hay que tener en cuenta que el tiempo que las mujeres pasan en sus trabajos es tiempo de oxígeno, libre de cualquier violencia". Para trabajar en esa línea, el CSIF tiene un programa de formación para delegados sindicales que ha puesto en marcha junto a la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género, la Asociación ALMA, la Asociación AMAR y la Confederación Española de Policía.

"El objetivo es cubrir ese vacío asistencial en las Administraciones y las empresas con delegados especializados en la materia que tengan capacidad para actuar como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas", añade la secretaria. Sin embargo, a largo plazo, le gustaría que no tuviesen que ser ellos como sindicato quien tapase ese hueco: "El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la formación en el ámbito de los recursos humanos, la administración y los delegados sindicales. Pedimos que se cumpla". Mientras, desde el sindicato tienen dos formas para esa formación: un curso online con un mínimo de 40 horas y tutorizado a través de videoconferencias que tiene varias ediciones a lo largo del año y jornadas formativas presenciales que pretenden llevar a todas las provincias.