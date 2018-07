Cronología de víctimas mortales de violencia de género de 2018

Un total de 23 mujeres han sido asesinadas en España a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja en lo que va de 2018, según la última actualización de la contabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fecha de 24 de julio. Catorce menores de edad han quedado huérfanos de madre y tres de ellos, también de padre por suicidio del agresor. Además, hay un caso en investigación: la mujer hallada muerta el pasado día 16 de julio en La Orotava (Tenerife), que tenía dos hijas y que también fueron asesinadas. Las tres fueron asfixiadas y el padre de familia se ahorcó.

Por comunidades, la mayor cifra de mujeres asesinadas se concentra en Andalucía, donde vivían seis de las víctimas, autonomía a la que siguen, todas con dos casos mortales, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid. Por edades, el grupo más numeroso, 11 víctimas, tenían entre 41 y 50 años y 15 de ellas eran españolas. De las asesinadas por sus parejas o exparejas, 18 jamás había denunciado a su agresor y, de las cinco que sí habían interpuesto denuncia, tres tenían orden de alejamiento en vigor. El año pasado, hubo en total 51 mujeres asesinadas, 34 de ellas a 24 de julio, 11 más que las contabilizadas a misma fecha de este 2018. Hasta ahora, el peor mes ha sido julio, con seis mujeres asesinadas, seguido de junio, con cinco. El número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. No deja huella en la factura de teléfono, aunque sí es preciso borrarlo del registro de llamadas.

Enero

20 de enero en Tenerife: Jennifer Sofía Hernández Salas

El primer crimen de violencia machista del año se produjo el 20 de enero en Los Realejos (Tenerife). Jennifer Sofía Hernández Salas, de 46 años, fue asesinada de dos puñaladas por su marido, Esteban Hernández Déniz, de 66, con el que había mantenido una relación durante 10 años y que fue detenido cuando tuvo un accidente de tráfico tras huir del lugar del crimen y en un aparente intento de suicidio. Estaban en trámite de separación. La victima había presentado una denuncia contra su presunto asesino 11 días antes en los Juzgados de Icod de los Vinos, pero fue archivada tras ser catalogada de "riesgo bajo", ya que solo constaban agresiones verbales.

Jennifer Sofía Hernández Salas.

29 de enero en Mazarambroz (Toledo): Celia R. A.

La Policía Judicial de Toledo investiga "como un caso de violencia de género" la muerte por envenenamiento de Celia R. A., de 90 años, en la pequeña residencia municipal de mayores de Mazarambroz (Toledo), de apenas 18 plazas. La mujer falleció después de que su marido, Haroldo G. L., de 91 años, le proporcionara presuntamente "alguna sustancia" que posteriormente también tomó él, han detallado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Fuentes próximas a la investigación han señalado que era un matrimonio "muy unido" y sin hijos y han agregado que la mujer padecía Alzhéimer.

Febrero

4 de febrero en Guadix (Granada): María del Pilar Cabrerizo López

Pilar Cabrerizo López.

En Guadix (Granada), un hombre de 72 años, Antonio, fue detenido tras confesar que había matado a su mujer, María del Pilar Cabrerizo López, de 57. El asesino acudió a la comisaría a denunciar su desaparición, aunque finalmente reconoció haberla asesinado golpeándola en la cabeza con un martillo y haber enterrado su cuerpo.

Cabrerizo era natural de Granada. Tenía cuatro hijos. Estaba divorciada desde hace años de su primera pareja. Fuentes policiales constatan la existencia de una denuncia por maltrato, hace una década, de una segunda pareja. Según el Instituto Andaluz de la Mujer, no constan denuncias de maltrato contra su asesino confeso.

12 de febrero en La Viñuela (Málaga): María Adela Fortes Molina

María Adela Fortes, en una imagen subida a su perfil de Facebook.

Un hombre de 47 años con antecedentes por malos tratos mató presuntamente a puñaladas a su pareja, María Adela Fortes Molina, en el municipio malagueño de La Viñuela (2.045 habitantes). El cuerpo de la víctima fue localizado en su domicilio, en la pedanía de Los Romanes, con cerca de 30 heridas de arma blanca. La mujer tenía 44 años y había iniciado la relación con su presunto asesino hacía pocos meses. El hombre fue detenido unas horas más tarde, ya de madrugada, en Marbella.

Al supuesto homicida, José Manuel Olea Ternero, le constan media docena de denuncias por presuntos malos tratos de dos parejas anteriores y existe una orden de protección en vigor respecto a una de ellas. No había denuncias por violencia machista entre la fallecida y su presunto asesino.

13 de febrero en Navia (Asturias): Paz Fernández

La gijonesa Paz Fernández Borrego, de 43 años y madre de dos hijos, fue asesinada, posiblemente el mismo día de su desaparición, el 13 de febrero, por varios golpes en la cabeza y el cuello "con un objeto romo", según la autopsia. Como presunto autor del crimen fue detenido Javier Ledo, el hombre con el que mantenía una relación y con el había quedado cuando desapareció, que ingresó en prisión sin fianza. La juez le atribuye homicidio o en su caso asesinato con agravante de género. El cadáver de Paz fue encontrado el 6 de marzo en el embalse de Arbón, a unos 12 kilómetros de Navia, donde se perdió su pista.

La Guardia Civil en la zona en la que fue hallado el cadáver de Paz Fernández. PACO PAREDES

Marzo

24 de marzo en Toledo: Dolores Vargas Silva

La madrileña Dolores Vargas Silva, de 41 años, fue presuntamente atropellada varias veces por su exmarido, Salustiano Amador Muñoz, de 39 años, que huyó y fue detenido el 2 de abril. El cadáver de la mujer fue hallado en una cuneta de la A-5 en la provincia de Toledo, a la altura de Santa Cruz de Retamar. El arrestado presuntamente también intentó atropellar al cuñado de su expareja, que viajaba con ellos y con la hermana de la víctima. Los cuatro regresaban de una noche de fiesta, hubo una fuerte discusión y pidieron al conductor que parara, momento que aprovecharon los tres para tratar de huir. El hombre tiene numerosos antecedentes de malos tratos y palizas contra Dolores, con la que tenía tres hijos

La autovía A-5 a su paso por el municipio de Santa Cruz de Retamar (Toledo).

30 de marzo en Albox (Almería): María del Carmen Ortega Segura

Una mujer española de 48 años, María del Carmen Ortega Segura, murió en Albox (Almería) y su pareja, el lituano Mindaugas Petravicius, de 38 años, fue detenida al día siguiente por agentes de la Guardia Civil como presunto autor del crimen. La mujer había denunciado a su pareja por violencia de género en 2016, pero este fue absuelto ese mismo año, por lo que en la actualidad ya no había ninguna orden de alejamiento en vigor ni ninguna otra medida de protección para la víctima. Después no hubo más denuncias, según el Instituto de la Mujer en Almería.

Minuto de silencio por la muerte machista de María del Carmen Ortega en Albox. EFE

Abril

9 de abril en Blanes (Girona): Patricia Zurita Pérez

Patricia Zurita Pérez, boliviana de 40 años, murió en la localidad gerundense de Blanes presuntamente a manos de su pareja, Rolando Bolívar Acosta, de 41 y de la misma nacionalidad, que fue detenido. El magistrado que instruyó el caso dictó para el acusado prisión provisional comunicada y sin fianza en el Hospital de Calella, donde estaba ingresado después de autolesionarse. La pareja, que llevaba cinco años en el pueblo, estaba en trámites de separación. El crimen se produjo en el domicilio familiar, en el que se encontraban sus tres hijos, de los que uno resultó herido. La mujer, según confirmó la autopsia, falleció después de recibir más de 20 puñaladas.

El alcalde de Blanes lee un manifiesto de condena al asesinato. TONI FERRAGUT

11 de abril en Murcia: Doris Valenzuela

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 46 años acusado de apuñalar y matar con un arma blanca a su pareja, Doris Valenzuela, de 39 años, en Murcia. Los hechos ocurrieron sobre las 15.50 del mediodía, cuando el 112 recibió siete llamadas alertando del apuñalamiento de una mujer a manos de su marido. La mujer había acudido a las dependencias del Equipo Municipal de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Murcia "orientada y acompañada por una profesional de Cruz Roja" para pedir información sobre el divorcio. Doris había llegado a España como refugiada desde Colombia, donde los paramilitares le habían matado a dos hijos pequeños.

30 de abril en Vitoria: María José B. J.

Dos mujeres de 69 y 43 años, madre e hija, fueron presuntamente asesinadas en un edificio de viviendas de Vitoria por la expareja de la víctima más joven. El presunto autor del doble crimen, Javier R., de 46 años, que se atrincheró en el piso tras matar supuestamente a las dos mujeres y se lanzó al vacío desde una ventana del octavo piso tras provocar un incendio en el inmueble. Se salvó porque los bomberos colocaron un colchón.

El presunto autor del crimen asesinó a su exmujer, María José B.J., de la que se había separado hace seis meses, en el descansillo de la escalera, y posteriormente hirió de gravedad a la madre de esta, Florentina J.B., que murió ya en el hospital. La pareja tenía dos hijos menores, de nueve y 11 años, que estaban en el colegio. La mujer no había presentado nunca una denuncia por violencia machista.

30 de abril en Burgos: Silvia Plaza Martín

La policía detuvo a un hombre en Burgos como presunto autor del asesinato de su expareja, Silvia Plaza Martín, de 34 años, tras propinarle una brutal paliza de la madrugada en plena calle, en las inmediaciones de un bar en el barrio del Gamonal. El subdelegado del Gobierno en Burgos calificó de "extrema" y "dura" la paliza. El presunto asesino, de 36 años y natural de Colombia, tenía una orden de alejamiento, después de que la víctima lo denunciara por varios episodios de malos tratos. "Mi hija puso tres denuncias contra ese monstruo", denunció el padre de la víctima.

Mayo

Decenas de personas ante el Tanatorio San José de Burgos para asistir al funeral de la mujer asesinada por su expareja. EFE

10 de mayo en Las Gabias (Granada): Mar Contreras Chambó

El 10 de mayo, Mar Contreras Chambó , de 21 años, recibió un disparo mortal de escopeta en la cara a manos de su novio, José Miguel Fernández, de 24, en un campo de tiro de Las Gabias. El presunto culpable se suicidó a continuación con la misma arma con la que había disparado a la joven. Siete días después del suceso, la Guardia Civil concluyó que la muerte de Mar no se había producido por un disparo accidental: es un asesinato machista. El homicida era habitual en el campo de tiro y contaba con licencia de armas. Aunque no existían denuncias ni antecedentes oficiales de malos tratos, los amigos y amigas más cercanas aseguran ahora que él la maltrataba física y psicológicamente, aunque no valoraron su importancia.

Junio

Los padres de la joven fallecida en Las Gabias (Granada). EFE

8 de junio en Las Palmas de Gran Canaria: María Soledad Álvarez Rodríguez

María Soledad Álvarez Rodríguez, de 49 años, fue acuchillada presuntamente por la espalda por su marido, Angel, de 64 años. El presunto asesino quiso suicidarse haciendo explotar con gas la vivienda, en la que residían junto a sus dos hijos de 12 y 14 años, que en ese momento estaban en el instituto. Fue hospitalizado con quemaduras graves, de segundo y tercer grado, en el 50% del cuerpo. sí No existe constancia de ninguna denuncia de la fallecida por malos tratos o amenazas.

16 de junio en Guadahortuna (Granada): Josefa Martínez Utrilla

Una mujer de 44 años, Josefa Martínez Utrilla, murió tras recibir dos tiros de revólver a corta distancia a manos presuntamente de su expareja. La víctima pasó varias horas en estado crítico. el crimen ocurrió a la una y media de la tarde en una localidad a 60 kilómetros de Granada. La Guardia Civil recibió un aviso telefónico y acudió hasta la casa de la víctima, donde la encontraron junto a la puerta en estado muy grave. Había recibido sendos disparos en la cabeza y pecho, según el instituto armado. El presunto agresor, de 53 años, fue detenido en el acto. Habían cesado la convivencia y tenían tres hijos. El hombre tiene antecedentes policiales por varios delitos, pero no consta ninguna denuncia previa por violencia de género.

La vivienda de la pareja de Guadahortuna (Granada), precintada por la Guardia Civil. PEPE TORRES EFE

18 de junio en O Porriño (Pontevedra): Magdalena Moreira

Un matrimonio de mediana edad fue localizado muerto por arma de fuego en una aldea de la localidad pontevedresa de O Porriño. La pareja, un hombre de 50 años y una mujer, identificada como Magdalena Moreira, de 47, había roto recientemente la convivencia y se encontraba en proceso de separación. El mayor de los dos hijos de la pareja la que dio la voz de alarma a través del teléfono de emergencias.

Al día siguiente, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra dio por concluida la investigación sobre la muerte a tiros y confirmó que se trata de un caso de violencia machista: el hombre la mató con una escopeta para la que tenía licencia —disparó tres veces, dos de ellos en la espalda y otro en la cabeza— y después de pegó un tiro en el pecho con la misma arma. Dejó una breve nota manuscrita en la que se despide de sus hijos, ambos veinteañeros, y les pide perdón por la decisión que había tomado.

Agentes de la Guardia Civil, en la casa donde han sido hallados muertos un hombre y una mujer en localidad pontevedresa de O Porriño. efe

18 de junio en Badalona (Barcelona): Francisca de Jesús Pérez Ixcayau

La Policía Local de Badalona detuvo a un hombre de 48 años y de Guatemala, Fermín Coc, acusado de haber estrangulado a su pareja, Francisca de Jesús Pérez Ixcayau, de 40 años y de la misma nacionalidad. El hombre se entregó de madrugada y se declaró autor del crimen, según fuentes policiales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya informó de que "no constan antecedentes judiciales por violencia entre la pareja".

25 de junio en Zaragoza: Raquel Díez Pérez

Raquel Díez Pérez tenía 37 años y fue estrangulada por su pareja, David P., de 39 años, que se entregó a la policía y confesó el crimen. Tenían una hija en común, de nueve años, que en ese momento estaba con su abuela. No consta ninguna denuncia de la mujer por violencia de género ni estaban en trámites de separación.

Portal de acceso al bloque de viviendas de Zaragoza, donde se produjo el crimen. EFE

Julio

6 de julio en Madrid: Marta Josefina Arzamendia

Marta Josefina Arzamendia, de 47 años y de origen paraguayo, fue encontrada muerta en su casa del distrito madrileño de Tetuán. Su expareja, Noel Blanco, de 44 años y nacionalidad cubana, fue detenido como presunto homicidio. Le propinó una brutal paliza, después la estranguló y para terminar la ahorcó con un cable. Tenía orden de alejamiento de la víctima y la había quebrantado en dos ocasiones. El hombre había dejado una carta manuscrita en la que asumía el asesinato, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Sanitarios del Summa delante de la vivienda de la mujer muerta en Tetuán (Madrid). COMUNIDAD DE MADRID

6 de julio en Langreo (Asturias): Maribel Fuente Antuña

Maribel Fuente Antuña, de 84 años, fue asesinada por su marido, Luis Llaneza Llaneza, de 88, en el concejo asturiano de Langreo. El hombre se tiró por la ventana tras degollar a su esposa, que padecía Alzheimer, con un cuchillo y falleció. El asesino dejó una nota en la vivienda manuscrita para disculparse con sus hijos. No existían denuncias por malos tratos.

7 de julio en Lepe (Huelva): Cristina Márin

La mujer rumana Cristina Márin, de 24 años, fue hallada muerta con varias heridas de arma blanca después de haber discutido con su expareja, L.D.V., de 33, según informaron los servicios de Emergencias. El presunto asesino se dio a la fuga pero fue detenido dos días después del crimen. La víctima lo había denunciado por malos tratos un mes antes y sobre él pesaba una orden de alejamiento. La mujer llevaba cuatro años viviendo en el municipio y tenía dos hijas, de dos y tres años, con el supuesto asesino.

9 de julio en Collado Villalba (Madrid): Ali I.

Ali I., de 49 años y de nacionalidad rumana, fue asesinada a golpes en el municipio madrileño de Collado Villalba por su marido, un hombre de 59 años y de la misma nacionalidad. El asesinato se produjo sobre las 00.50 en una zona de chabolas tras un altercado. No había denuncias.

18 de julio en A Coruña: María Judite Martins Alves

Un hombre de 54 años, Ramón S. G., fue detenido en A Coruña acusado de haber degollado con un cuchillo a su mujer, María Judite Martins Alves, de 57. Ocurrió sobre las siete de la tarde en un piso de la calle de la Estrella, en pleno centro de la ciudad. La policía activó desde un principio el protocolo de violencia de género, pero diversas circunstancias de la vida de la pareja, entre ellas la grave enfermedad que ella sufría, extendieron dudas entre los agentes sobre si se trataba o no de un crimen machista. Finalmente la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó que es un "presunto asesinato de género". No constan denuncias de la mujer contra su marido por malos tratos. El juez decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del presunto asesino.

El cuerpo de la mujer asesinada en A Coruña es introducido en una furgoneta de los servicios funerarios. Cabalar EFE

24 de julio en Astorga (León): María Isabel A.L.

Un policía nacional retirado de 69 años, con iniciales A.A.A., acabó de madrugada a tiros con la vida de su exmujer, María Isabel A.L., de 63, e hirió en un hombro a un vecino de 60, que intentó mediar y ayudar a la víctima, con la que mantenía una relación según fuentes policiales. El supuesto homicida fue detenido por agentes de la Policía Nacional y Policía Local, que le han intervenido el arma. Tenían dos hijos en común y estaban en trámites de separación. No había orden de alejamiento.