Un hombre mata a puñaladas a su expareja en Maracena

Un hombre de 49 años ha matado presuntamente a puñaladas a su expareja, Nuria Alonso Mesa, de 39, esta mañana en un piso de Maracena (Granada). El presunto autor del crimen ha sido detenido en el propio lugar de los hechos. No constan denuncias por malos tratos y un niño de 12 años que tenían en común queda huérfano de madre.

Pasadas las nueve de la mañana, la mujer, que estaba siendo agredida, ha pedido auxilio por la ventana de su vivienda, situada en la plaza Campoamor de este municipio de 22.000 habitantes que colinda con la capital. Una vecina que estaba desayunando en un bar justo debajo ha escuchado sus gritos y ha llamado al 112, que a su vez ha dado aviso a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios.

Nuria ha sido asesinada en Maracena por su pareja. No hay palabras para describir tanto dolor. https://t.co/uCfb6umkQD — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 25 de septiembre de 2018

Una vez llegados los médicos, la han encontrado tirada en la cocina en medio de un charco de sangre y con una herida de arma blanca, un cuchillo probablemente. No han podido reanimarla. El hombre estaba junto al cadáver y ha sido arrestado por los agentes como presunto autor del crimen.

La Guardia Civil ha informado de que no constan denuncias por malos tratos. El Ayuntamiento de Maracena ha precisado por su parte que víctima y agresor ya no eran pareja. Estaban separados pero por temporadas convivían en el piso, según fuentes municipales. las mismas fuentes indican que la mujer no había solicitado ayuda en el centro social. Tenían un hijo en común de 11 ó 12 años y el hombre tiene otros hijos con otra mujer.

El Ayuntamiento ha llevado a acabo a las 12.00 una concentración silenciosa a las puertas del consistorio. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha escrito en Twitter: "No hay palabras para describir tanto dolor". También la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha mostrado en esta misma red social "su repulsa y condena". Del mismo modo, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, han expresado "su mayor repulsa".

De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, sería la victima número 39 en lo que va de año —36 mujeres y tres menores— tras el asesinato este mismo martes, apenas unas horas antes, de dos niñas de corta edad a manos de su padre en su domicilio en Castellón. El hombre, de 49 años. se ha suicidado después arrojándose por la ventana. Según la cadena SER, había sido denunciado por violencia de género por su expareja, de la que estaba separado.

Diez de las 36 víctimas eran de Andalucía, nueve mujeres y un menor. En esta comunidad, la que mayor número de crímenes machistas acumula, se había producido precisamente el último caso antes de los dos de hoy: una mujer de 41 años asesinada en Úbeda (Jaén) el pasado 21 de septiembre. Además, hay otro caso en investigación en La Oratava (Tenerife) en el que, según las hipótesis, un hombre de 45 años mató a su mujer, de 32, y a sus hijas de seis y tres años y luego se ahorcó.

El número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. No deja huella en la factura de teléfono, aunque sí es preciso borrarlo del registro de llamadas.