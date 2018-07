Crimen de La Orotava: la madre murió estrangulada y las niñas, asfixiadas

Minuto de silencio esta mañana en el Cabildo de Tenerife. Foto: Europa Press. Vídeo: ATLAS

La mujer hallada muerta el pasado lunes en La Orotava, al norte de Tenerife, junto a sus dos hijas y su marido falleció estrangulada mientras que las niñas, de tres y cinco, fueron víctimas de "asfixia mecánica por sofocación", es decir, que murieron al no poder respirar bajo una almohada o cojín, según revela la autopsia preliminar que avanzan a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En cuanto al presunto autor de los hechos, un militar condecorado y natural de Zamora, el informe forense confirma la muerte por ahorcamiento.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife han determinado que la mujer, Teresa, canaria de 40 años —y no 33 como se había informado hasta ahora—, murió estrangulada, ya que tenía un hematoma en su cuello. También había restos de espuma en la boca de ella y de una de las dos niñas, lo que apuntaría al uso de algún producto tóxico. En este sentido, según consta en la la autopsia preliminar, solo se han encontrado sedantes en la madre, por lo que todo apunta a que fue drogada antes de morir, apuntan las fuentes del TSJC.

Según los expertos del Instituto de Medicina Legal, la muerte de todos los miembros de la familia se registró el pasado 14 de julio, es decir, 48 horas antes de encontrarse los cuerpos por parte de la Guardia Civil. Sin embargo, el lunes se informó la pareja y las dos niñas habían asistido el domingo a una fiesta familiar y nadie había percibido nada anormal en su comportamiento.

Con el análisis forense, el caso da un nuevo giro y la Guardia Civil vuelve a la hipótesis inicial de que el presunto autor de los hechos mató a su mujer e hijos y después se suicidó. Según fuentes judiciales no consta ninguna denuncia por malos tratos.

Las autopsias, no obstante, no son del todo concluyentes para esclarecer unos hechos. Según han informado a este diario fuentes cercanas a la investigación, los agentes que llevan el caso están a la espera de los exámenes toxicológicos para poder determinar la secuencia exacta de las muertes, clave para la resolución del enigma. Los investigadores subrayan un hecho que consideran muy relevante: el artilugio colgado del techo con el que se ahorcó el padre indica "bastante premeditación".

El informe de toxicología puede arrojar luz sobre la secuencia de los hechos, confirmando o no si el padre se ahorcó después de matar a los otros tres miembros de la familia. Los expertos forenses buscan ahora restos de este tóxico. La Guardia Civil oficialmente no confirma si se trata de un caso de violencia de género y se remite al resultado del informe de toxicología practicado a los cuatro cuerpos hallados el lunes en una vivienda en el número 30 de la calle Cruz de los Martillos en La Orotava, al norte de Tenerife.

Fuentes de la Guardia Civil insisten en que la mujer y las dos niñas estaban, en apariencia, "como dormidas". "Ella en el centro y las pequeñas una a cada lado, perfectamente colocadas, sin signo alguno de violencia, como dormidas, cada una con su peluche y todas bien vestidas de calle”, describen. De ahí que se remitan al informe de toxicología, que se espera que se haga público en las próximas horas, porque confirmaría si en la muerte se utilizó algún tipo de veneno o de producto tóxico. Ni en la casa ni en los contenedores de basura de la zona se ha encontrado resto alguno de veneno conocido, aseguran las fuentes.

Tras el aviso de la madre de la fallecida, los agentes accedieron a la vivienda y se encontraron en una habitación Israel Rodríguez Miranda, un brigada del Ejército de Tierra condecorado por su participación en acciones de combate en Afganistán, de 45 años y natural de Zamora, colgado de una cuerda. En la habitación del matrimonio estaban tumbadas sobre la cama la mujer y las niñas. También estaba muerto el perro de la familia a los pies de la cama.

La nota hallada junto a la familia muerta y escrita por el padre contiene instrucciones precisas de qué hacer con los cuerpos de los fallecidos y un reguero de reproches a la familia de ella "por no ayudarles", según fuentes próximas a la investigación. Parece ser que existían desavenencias familiares. “Aluden a que no les ayudaban”, cuentan las mismas fuentes, que manifiestan su extrañeza porque no se percibe en esas letras “ni un ápice de rencor, ni justificación alguna sobre las muertes”.