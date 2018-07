“Instrucciones y reproches” en la nota hallada junto a la familia muerta en Tenerife

“Es una familia completamente normal, no constan denuncias de ningún tipo, no tenemos expediente de seguimientos de ninguna clase, no tenemos tampoco conocimiento ni constancia de que estuvieran pasando por una coyuntura económica complicada”, señala el alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC). “Nadie, ni en su entorno más próximo, encuentra una razón para lo sucedido, no existen conflictos conocidos, ni denuncias de violencia de género, estaban perfectamente intgrados tanto en el ámbito cultural como en el educativo”, asegura el regidor, consternado por lo sucedido.