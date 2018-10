La homeopatía solo ofrece 12 productos con potencial curativo

Más allá de su eficacia, no demostrada científicamente, los críticos con la homeopatía alertan de que el sector no está pagando las tasas que le correspondería. Y critican que la orden del Ministerio de Sanidad no ha resuelto por ahora este punto. “Los fármacos convencionales pagan una tasa para cada presentación” que sale al mercado, explica Campos-Sánchez. “Por ejemplo, con el paracetamol, el laboratorio paga una tasa para el de 500 miligramos y otra para el de 1 gramo. En cambio, los laboratorios homeopáticos solo pagan una tasa por cada cepa y luego dejan de hacerlo o pagan menos por el resto de diluciones que venden de la misma cepa. Esto es un agravio importante para la industria que vende fármacos convencionales y para todos los contribuyentes”, concluye Campos-Sánchez. La exministra de Sanidad, Carmen Montón, denunció que las cantidades no pagadas en tasas superan los 1,2 millones de euros anuales, cantidad que otras estimaciones consideran muy inferior a la real.