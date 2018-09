Duque se reúne con los rectores, inactivos tras los escándalos de los máster

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, se reúne hoy con la Crue, que representa a las 80 universidades públicas y privadas de España. En abril, la conferencia de rectores salió escaldada de su intervención en la investigación del máster de Cristina Cifuentes y desde entonces permanece muda, aunque se suceden las noticias que dañan su imagen.

El encuentro ordinario, programado hace semanas, se celebra en un clima de aturdimiento general por el escándalo de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) —que se ha saldado con las dimisiones de las políticas Cristina Cifuentes y Carmen Montón y podría provocar la imputación del líder de la oposición— y por las dudas que despierta la calidad de la tesis defendida por el presidente Pedro Sánchez en la Universidad Camilo José Cela ante un tribunal sin mucha carrera académica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer domingo durante una entrevista en laSexta que el Ejecutivo se reunirá con los rectores para profundizar en los sistemas de control de los títulos universitarios. "Cuando hablamos de una enfermedad, tenemos que saber cómo acotarla para poder saber qué ha ocurrido, pero me niego a creer que hay controles que no están funcionando en el conjunto del sistema universitario", sostuvo en la cadena.

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, fue sin embargo más crítico con los campus en declaciones a este periódico: "Las universidades han aprendido a pasar favorablemente las evaluaciones de las agencias de calidad y así es muy difícil detectar irregularidades".

En la reunión de hoy con los rectores, Duque quiere impulsar una nueva ley de universidades y establecer tres mesas de trabajo sobre personal docente e investigador, internalización de los campus y ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Un portavoz del Ministerio de Ciencias y Universidades afirma que "en estos grupos de trabajo sí encaja el debate sobre las acreditaciones". Aunque sostiene que las competencias de evaluación están más en manos de las comunidades autónomas que las propias universidades o el ministerio.

En marzo el presidente de la Crue, Roberto Fernández, medió como otros académicos para que el rector de la URJC Javier Ramos no cerrase en falso la información reservada del caso Cifuentes. El asunto se reabrió al día siguiente y dos inspectores de servicios enviados por la conferencia de los rectores supervisaron la investigación de la URJC que finalmente se derivó a la fiscalía de Móstoles. La Crue observó "indicios racionales de delito" en el título de Cifuentes y no detalló más. Los medios de comunicación interpretaron que la entidad se había puesto de perfil y desde entonces no actúa. "Me gustaría recalcar que ya hay una enorme cantidad de controles. Prueba de ello es que, dentro de un colectivo total de 200.000 trabajadores universitarios, no hay ningún rector ni decano ni gerente procesado", afirmó Fernández en este diario. Aunque el rector de Lleida se mostró abierto a mayores supervisiones.