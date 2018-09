El lastre de ser negro y pobre en la universidad brasileña

Los primeros meses de clase en la universidad fueron los más difíciles para Juliana do Nascimento Costa. “No me sentía cómoda. Llegaba a casa llorando porque no quería estar allí, no me identificaba con la vida en el campus”, cuenta la joven, de 21 años y estudiante de Cine en la Pontificia Universidad Católica Río de Janeiro (PUC-Río), una carrera “muy elitista” en la que el resto de alumnos llevan una vida muy distinta de la suya: todos han viajado al extranjero, hablan un inglés fluido, sus padres trabajan en grandes empresas y suelen charlar sobre cineastas, músicos y escritores. Al principio no sabía qué le pasaba. Pero Costa, que es negra, poco a poco se dio cuenta de que el color de su piel ha sido determinante para que se sintiera como “un pez fuera del agua” en la PUC-Rio, una de las mejores y más caras universidades privadas de Brasil. “Me identifiqué entonces como una mujer negra y vi lo importante que era persistir”, explica. Es la primera mujer de su familia en terminar la secundaria y la segunda persona a acceder a la enseñanza superior, tras su padre.