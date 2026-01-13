Ir al contenido
Pousse-café, así es el cóctel por capas del siglo XIX que vuelve a la actualidad

El llamativo combinado nació como digestivo en Francia y hoy es rescatado por ‘influencers’ del beber

Abraham Rivera
Abraham Rivera
El pousse-café fue, en origen, el pequeño licor que se servía tras el café en la tradición francesa del siglo XIX. Era, por así decir, un simple digestivo. “El formato estratificado que hoy identificamos con su nombre no nació en Francia, sino en Estados Unidos, donde el término se reinterpretó y acabó convirtiéndose en un ejercicio visual muy apreciado en bares de Nueva Orleans y otras ciudades”, explica el historiador François Monti, autor de varios libros de referencia sobre el mundo del cóctel.

@spiritedla

Rating versions of this forgotten category of drinks. #history #recipes #poussecafe #rating

♬ original sound - Hannah Chamberlain

“Si se consigue ser cuidadosa, la recompensa será un vaso visualmente muy colorido y sorprendente, aunque su interés en boca suele ser bastante secundario. Son bebidas dulces, potentes y pensadas para consumirse sin mezclar, capa a capa”, desarrolla la barmaid y comunicadora Valeria Naranjo (@varmaid en redes). Lo complicado de su elaboración no es tanto la teoría como su ejecución. Como señala Monti, “el atractivo del pousse-café fue esencialmente estético”. Incide en cómo a finales del siglo XIX la coctelería vivía un momento espectacular, con pirámides de copas, presentaciones teatrales y combinaciones pensadas para impresionar al público. “Las capas de colores encajaban en ese clima”, dice. Sin embargo, la técnica exigía tiempo, concentración e ingredientes variados. Por eso su popularidad no se prolongó.

“Hoy sobrevive en bares de Estados Unidos que recuperan clásicos y, en España, en formatos muy aislados”, puntualiza Naranjo, que señala como una referencia el barraquito canario, que comparte esa lógica por capas, a pesar de que responde a un uso distinto. Esto no impide que influencers del beber, como Hannah Chamberlain, rescaten recetas y las hagan virales. Uno de sus vídeos sobre el tema va ya por las 90.000 visualizaciones. Un formato que resiste en las redes por su increíble interés visual. 

Preparar sin mezclar

La estratificación se basa en la densidad, determinada, sobre todo, por el contenido de azúcar. Un sirope o una crema —más de 250 g/l— crea la base; después, un licor medio y, arriba, un destilado ligero. El vertido debe ser lento y guiado por la pared de la copa o por una cucharilla. La clave es no romper la superficie.

Abraham Rivera
Abraham Rivera
Escribe desde 2015 para EL PAÍS sobre gastronomía, buen beber, música y cultura. Antes ha sido comisario de diversos festivales, entre ellos Electrónica en Abril para La Casa Encendida, y ha colaborado con Museo Reina Sofía, CA2M y Matadero. También ha presentado el programa Retromanía, en Radio 3, durante una década.
